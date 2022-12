¡Feliz cumpleaños Brad Pitt! Mira cuánto ha cambiado el galán que cumple 59 años Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: The Grosby Group El 18 de diciembre cumple años Brad Pitt. Primero como modelo y luego como actor, nos cautivado con sus dotes actorales y sus cambios de look. Por gusto o por sus papeles, le hemos visto con el cabello cortísimo, larguísimo, con barba, bigote, afeitado... pero siempre guapo. ¡Feliz cumpleaños! Empezar galería Alrededor de 1977 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: The Grosby Group En esta foto de anuario podemos apreciar que el joven Brad, nacido en Oklahoma, tenía porte de conquistador. 1 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio 1988 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Ron Galella Collection via Getty Images Es conocido que el actor trabajó disfrazado de pollo para promocionar un restaurante de comida rápida, e inició su carrera en Los Ángeles como modelo. 2 de 13 Ver Todo 1992 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Ron Galella/Ron Galella Collection via Getty Images En 1991 rodó Thelma Y Louise, que lo lanzó al estrellato. Con su media melena y barba comenzaron a sucederse los trabajos. 3 de 13 Ver Todo Anuncio 1994 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Barry King/WireImage A principios de los 90 participó en grandes producciones como Amor a quemarropa, Entrevista con el vampiro o Leyendas de pasión. Para la premiere de esta última cinta mantuvo el cabello largo de su personaje. 4 de 13 Ver Todo 1995 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Ron Galella Collection via Getty Images En las películas Seven (1995) y El club de la lucha (1999) vimos a Pitt con un pelo más corto, e igual de apuesto. Era la época de su romance con Gwyneth Paltrow, con quien salió de 1994 a 1997 y llegaron a estar prometidos. 5 de 13 Ver Todo 1999 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Sam Levi/WireImage A finales de los 90 este fue uno de sus looks más icónicos. 6 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2002 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: SGranitz/WireImage En el año 2000, el actor se casó con Jennifer Aniston y en esta época también le vimos lucir el pelo de todas las maneras, incluso peinado a lo "Rachel", el personaje de su entonces esposa en la serie Friends. 7 de 13 Ver Todo 2004 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Jun Sato/WireImage En el estreno de la película Troya volvió a un look muy limpio y afeitado. En la cinta pudimos disfrutar de su espectacular forma física. 8 de 13 Ver Todo 2005 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Stephen Shugerman/Getty Images En 1998 le vimos de rubio rubísimo en su papel de Joe Black, pero el histrión también ha experimentado con colores más modernos como este platinado con el que asistió a la presentación de Mr. & Mrs. Smith. Este año hizo oficial su relación con Angelina Jolie con quien coprotagonizaba la cinta. 9 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2008 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Siempre presumiendo de una cabellera privilegiada, en esta época apostó por un color más castaño y su característica perilla. Un look que nos recuerda un poco al de mediados de los 90. 10 de 13 Ver Todo 2010 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Mike Marsland/WireImage Con un aire muy bohemio, el actor ha demostrado saber envejecer y enorgullecerse de sus canas, muy incipientes en su barba. 11 de 13 Ver Todo 2014 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Jason LaVeris/FilmMagic En 2009 le vimos con un bigote de soldado en la película Inglorious Basterds. El look militar le sienta muy bien y pudimos apreciarlo en todo su esplendor en el filme Fury, con un corte de pelo con los laterales rapados y la parte central más larga. 12 de 13 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio 2022 Cumpleaños Brad Pitt 59 Credit: Steve Granitz/FilmMagic Tras unos años turbulentos -en 2016 Angelina anunció el divorcio y el actor ha reconocido tener problemas con el alcohol-, parece que Pitt renace de sus cenizas. En sus últimas apariciones públicas se ha atrevido por atuendos inesperados, presumiendo canas y pelazo. Una vez más, marcando tendencia. 13 de 13 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 13 Alrededor de 1977 2 of 13 1988 3 of 13 1992 4 of 13 1994 5 of 13 1995 6 of 13 1999 7 of 13 2002 8 of 13 2004 9 of 13 2005 10 of 13 2008 11 of 13 2010 12 of 13 2014 13 of 13 2022

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Feliz cumpleaños Brad Pitt! Mira cuánto ha cambiado el galán que cumple 59 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.