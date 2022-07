Tienes que ver cómo luce Brad Pitt con falda El actor llegó a una presentación de su nueva película con un look que ha dado mucho de qué hablar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las faldas siempre han sido una pieza básica en el clóset de las mujeres. Y es que esta prenda es versátil, fácil de llevar y además, nunca pasa de moda. Será por eso que en los últimos años, han sido varios los hombres famosos que se han animado a usarlas. El diseñador Tom Ford ya las ha hecho parte de estilo, Bad Bunny las lució muy bien durante una sesión de fotos para la revista Vogue y a J Balvin ya lo hemos visto llevándolas en varias ocasiones. La realidad es que los hombres se están animando a usar faldas, pero eso no quiere decir que no nos sorprendimos al darnos cuenta que Brad Pitt también se unió a esta tendencia. Resulta que el guapa actor de 58 años llegó a una presentación especial, en Berlín, de su nueva película Bullet Train, el actor eligió un look que lo tiene en boca de todos. Para la ocasión Pitt eligió una falda marrón, que combinó con un jacket del mismo color, una camisa rosada y botas negras. El actor caminó por la alfombra y posó para los fotógrafos con mucha seguridad y con una gran sonrisa. Ahora bien, para algunos que recuerdan una entrevista que dio el actor en el 2004, esto no resultó ser una sorpresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Brad Pitt Credit: Gerald Matzka/Getty Images for Sony Pictures Brad Pitt Credit: Ben Kriemann/Getty Images for Sony Pictures "Los hombres van a estar usando faldas de aquí al verano que viene", dijo Pitt en el 2004 mientras promocionaba su película Troy. "Esa es mi predicción y proclamación". ¿Te gusta cómo luce el actor con este look?

