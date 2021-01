Close

¿Por qué la marca Bottega Veneta cerró sus redes sociales? La marca italiana de lujo es la primera que se retira de Instagram Por Yarely Aguilar Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En los últimos años, Bottega Veneta, la lujosa firma italiana se ha convertido en una de las marcas más populares y buscadas por las famosas e influencers. Sus innovadores diseños de ropa y de bolsos son favoritos de celebridades como Michelle Salas, Irina Baeva, Kylie Jenner y Hailey Baldwin, entre otras. Si eres fan de esta prestigiosa marca, seguramente te habrás dado cuenta de que la reconocida firma borró todas sus redes sociales incluyendo Instagram, Twitter y Facebook. Image zoom Credit: Yuriko Nakao/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de que esta noticia ha impactado a los amantes de la moda y fanáticos de la marco, esta no es la primera vez que vemos a una cuenta de cierta magnitud salir del radar. En estos últimos meses, hemos sido testigos de cómo algunos famosos, como Ozuna, Romeo Santos y Chiquis Rivera, han borrado todo su contenido de Instagram para comenzar desde cero. Image zoom Credit: Cortesía El cierre de las redes de la marca de alto calibre llega justo después de dos semanas de que la casa italiana presentara su nueva colección de primavera/verano en sus plataformas digitales bajo la dirección creativa de Daniel Lee. Hasta ahora, la marca no ha dicho nada al respecto de esta drástica decisión. Vamos a optar por pensar que que quizás, al igual que muchos de nosotros, la marca necesitaba un detox de las redes sociales para venir con una nueva propuesta o cambiar la estética de la página. Un respiro de las redes no le cae mal a nadie, ¿no crees? Esperamos que la racha se les pase rápido y volvamos a disfrutar de su contenido digital.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¿Por qué la marca Bottega Veneta cerró sus redes sociales?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.