Close

Botox y vacuna anticovid, ¿existen riesgos para las personas con procedimientos estéticos? Se han reportado varios casos de reacciones a la vacuna anticovid de Moderna en pacientes con rellenos faciales, pero la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica afirma que es seguro vacunarse. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A finales del mes de enero se habían reportado tres casos de reacción adversa en personas que tienen rellenos dérmicos como el botox, según datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés). Estos efectos secundarios se manifestaron como hinchazón en el rostro y en los labios, en tres personas que se habían inyectado rellenos faciales meses atrás. Por lo que muchos pacientes que han pasado por un tratamiento estético de este tipo se preguntan si es seguro vacunarse contra el covid. Hablamos con el Doctor Gabriel Chiu, cirujano plástico y fundador de la clínica Beverly Hills Plastic Surgery Inc., para responder a todas las dudas relacionadas con este tipo de procedimientos estéticos y su posible reacción a la vacuna. Image zoom Credit: Cortesía Beverly Hills Plastic Surgery Inc. ¿Qué reacciones adversas se han visto en los pacientes con botox o rellenos faciales?

No hay relación entre el botox y la vacuna anticovid. Lo que se ha visto en rellenos de ácido hialurónico es que tres individuos de 30,000, en la tercera fase de pruebas de la vacuna de Moderna, experimentaron inflamación en la zona del rostro donde habían recibido las inyecciones. ¿Todos los pacientes con rellenos faciales han sufrido la misma reacción?

Aunque puede ser una experiencia angustiosa, la inflamación puede tratarse fácilmente con esteroides orales y Benadryl. De hecho, uno de los sujetos que tenía relleno en los labios, dijo que ya había tenido la misma reacción con una vacuna de la gripe. Esto es una reacción rara a la vacuna de Moderna, aunque no se sabe si el 99,99% había usado en el pasado algún tipo de relleno inyectable. ¿Qué deben hacer los pacientes que experimenten una reacción así a la vacuna?

Si se experimenta cualquier tipo de reacción, hay que notificarlo y acudir a tu proveedor de rellenos faciales o al proveedor de la vacuna. Image zoom Credit: Getty Images Las personas con rellenos faciales, ¿deberían estar preocupadas o negarse a recibir la vacuna?

No, los individuos que han recibido botox o rellenos deberían vacunarse, pero tienen que ser conscientes de la reacción que puede ocasionar, y volver a la consulta del médico si experimentan algún tipo de inflamación en el rostro. Las personas que ya han sido vacunadas, ¿pueden recibir tratamientos con botos o rellenos dérmicos?

El riesgo de una reacción es extremadamente raro y no ha sido reportado en individuos que ya habían sido vacunados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Puede una vacuna interferir o verse afectada por los tratamientos cosméticos como los rellenos faciales o la cirugía plástica?

Además de la posibilidad de sufrir inflamación en el rostro en las personas con rellenos de ácido hialurónico, no ha habido ninguna interferencia negativa con cirugía plástica o tratamientos cosméticos. ¿Hay alguna contraindicación especificada en las nuevas vacunas para someterse a este tipo de tratamientos?

No se ha identificado ningún riesgo que haga a los doctores advertir en contra de vacunarse contra el covid.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Botox y vacuna anticovid, ¿existen riesgos para las personas con procedimientos estéticos?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.