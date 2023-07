¿Sabías que el Botox puede mejorar la postura? El Dr. Campos comparte los detalles detrás de “TrapTox”, la nueva tendencia en el mundo de la estética. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el uso de la toxina botulínica para tratamientos faciales, como el alisado de la frente y las patas de gallo, ¿pero sabías que también está aprobada para su uso en la prevención de la sudoración excesiva de las axilas, las migrañas y para tratar problemas de postura? Sobre esta última aplicación nos contó el Dr. Campos, nuestro experto colaborador en cuestiones de piel y envejecimiento. ¿DE QUÉ SE TRATA? El objetivo de inyectar un producto como la toxina botulínica para ayudar a aliviar los problemas relacionados con la postura es apuntar a músculos específicos del cuerpo permitiéndoles relajarse. Este tratamiento a menudo se conoce como "TrapTox" o "Trap Botox" en varias plataformas de redes sociales. espalda, botox, postura Credit: Getty Images ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE? Muchos de nosotros estamos encorvados frente a una computadora durante horas todos los días o tenemos una presión constante en el cuello por el uso del celular. Las inyecciones de toxina botulínica pueden ayudar tanto con la tensión muscular como para la corrección de la postura. Trata los músculos del cuello y los hombros, lo que a su vez te hace pararte más derecho ya que se vuelve más difícil permanecer encorvado. Como curiosidad, les cuento que este procedimiento es mucho más popular en Asia, donde se busca para lograr un efecto adelgazante de hombros. ¿QUIÉN ES EL PACIENTE IDEAL? Todos aquellos pacientes con los músculos del trapecio agrandados, que se encorvan mucho y sienten dolor al hacerlo. Es importante aclarar que puede revertir estos comportamientos y las molestias asociadas, pero no es una cura mágica para ellos. Como siempre ocurre con los procedimientos médicos, es imprescindible una evaluación con un especialista que conozca a fondo el sistema musculoesquelético y que pueda analizar las ventajas y desventajas del tratamiento en cada caso. ¿CUÁNTO CUESTA? Se podría requerir potencialmente al menos dos rondas de toxina botulínica. En algunos de los grupos musculares grandes, como el trapecio, o la parte superior del cuerpo y el cuello, puede requerir una cantidad muy grande para obtener el resultado deseado. Esto significa que el tratamiento también podría ser costoso dada la cantidad de neurotoxina que se requeriría en ambos lados del cuerpo. Un average sería entre $500 y $800 por un tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN UNA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN… Definitivamente es muy bueno saber que esta sustancia, además de quitar las arrugas y rejuvenecernos, es útil para mejorar dolencias de este tipo. Y aunque podría ser costoso, según el tamaño de la zona y la cantidad a aplicar, no debemos descartarla. Mientras tanto, algunos de los métodos no inyectables que nos pueden beneficiar es la actividad física diaria, por ejemplo la práctica de Pilates que mejora la mala postura o los problemas de postura relacionados con el trabajo. Nuestro estilo de vida cotidiano influye en nuestro bienestar, nunca lo olvides.

