Esto es todo lo que debes saber si la cuarentena te ha pillado en mitad de un tratamiento de botox Si eres fan de estos tratamientos, tienes que leer los consejos de esta dermatóloga para mantener los efectos en casa por más tiempo Ya sabes lo importante que es mantener tus rutinas de belleza y cuidados de la piel aunque no salgas de casa, pero ¿qué hacer si este periodo de aislamiento te ha pillado en mitad de un tratamiento estético como botox o rellenos? La Dra. Annie Chiu, dermatóloga certificada y fundadora de The Derm Instiute de Los Ángeles nos ha explicado las medidas que debes tomar si tenías una cita pendiente con tu dermatólogo que va a tener que esperar. ¿De qué hay que preocuparse si no ha podido asistir a la cita con el dermatólogo y no sabe aún cuando será la próxima? La academia americana de dermatología ha establecido unas pautas por las que se recomienda evitar cualquier procedimiento que no sea esencial. No va a pasar nada terrible si pierdes una sesión, pero los efectos irán desapareciendo progresivamente. En cuanto a neuromodeladores como el Botox y Dysport, los beneficios empiezan a desaparecer a los 3 o 4 meses. Pero si llevas tiempo haciéndote estos tratamientos, el músculo aguanta más y seguirás notando los resultados incluso pasado ese tiempo. Los rellenos duran mucho más, entre 6 y 18 meses. Es un buen momento para dejar a un lado estos tratamientos y centrarse en un buen régimen de cuidado de la piel general con productosque ayudan a la producción de colágeno en casa. Es bueno para tu piel, ¡y para tu mente! ¿Qué tipo de ingredientes y productos recomiendas? Los peelings y los rodillos para la piel también son buenos productos para refrescar tu piel. [También recomiendo] productos que ayuden a proteger la barrera protectora de la piel que hacen que la textura de la piel se vea más suave y saludable. La niacinamida es un producto genial que funciona para todos los tipos de piel para suavizar, aclarar y proteger. Los productos con ácido hialurónico promueven la absorción de agua y la hidratación y dan un efecto de relleno además de nutrir la piel. ¿Qué otros consejos o remedios naturales se pueden poner en práctica en casa? Asegúrate de dormir mucho, el sueño repara la piel. Prueba mascarillas DIY como una mezcla de yogur y miel, o un exfoliante con granos de café para exfoliar el cuerpo y reducir la apariencia de la celulitis.

