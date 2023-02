Invierno cool: 8 botines cálidos y con estilo para hacer frente a los últimos días de frío Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería botines invierno cool Credit: Cortesía de las marcas Aunque ya estés pensando en la primavera y las sandalias, lo cierto es que aún quedan días de invierno por delante. Pero no te preocupes, tener estilo e ir a brigada en una ciudad donde nieva no está reñido. Mira nuestras fabulosas opciones ¡con descuento! Empezar galería Nube azul botines invierno cool Credit: Cortesía Cómodos y fáciles de poner y quitar, estos botines de cuero llaman la atención por su llamativa suela azul, que le da un giro moderno a este estilo elástico. Botín Blaine, de Aerosoles. Ahora $87.99. aerosoles.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Inspiración espacial botines invierno cool Credit: Cortesía Están hechas para la nieve pero ¿quién podría resistirse a usarlas en cualquier ocasión? Resistentes al agua y forradas con un material my cálido, mantén tus pies secos y calientes en este diseño color champagne con suela track exagerada. Botas modelo Alta, de Aldo. Ahora $84.98. aldoshoes.com 2 de 8 Ver Todo Abrigo a los pies botines invierno cool Credit: Cortesía Son repelentes al agua y tan fáciles de poner que querrás llevarlas a todas horas. Con una inspiración que bebe de las botas de los astronautas son ideales para los días más fríos. Padded Winter Boots, de & Other Stories. Ahora $99.99. stories.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Fondo de armario botines invierno cool Credit: Cortesía Este diseño en cuero con panel elástico y suela de goma no pasa de moda y combina con todo, así que aprovecha las rebajas para hacerte con este botín de color hueso cómodo y versátil. Botín Moira, de Steve Madden. Ahora $109.99. stevemadden.com 4 de 8 Ver Todo Detalle tejido botines invierno cool Credit: Cortesía Con una suela interna de espuma con memoria, no darás pasos tan cómodos como cuando luzcas este clásico diseño decorado con un puño tejido. Botines Laurel, de MUK LUKS. Ahora $34.99. target.com 5 de 8 Ver Todo Blanco yeti botines invierno cool Credit: Cortesía No te quedarás en casa con estos botines que resisten al agua y al frío gracias a su forro de pelito. Con aires de calzado de trekking, estarás lista para cualquier aventura de la mañana a la noche. Cozy Wide Bootie, de White Mountain. Ahora $49.99. whitemountain.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Aire vintage botines invierno cool Credit: Cortesía Su tacón robusto y cómodo contrasta con las líneas femeninas y la lazada de este botín con imitación de borreguito que nos recuerda a una versión refinada de las botas de montaña clásicas. Elon Ankle Boot, de Aerosoles. Ahora $87.99. aerosoles.com 7 de 8 Ver Todo Fantasía rosada botines invierno cool Credit: Cortesía De líneas clásicas, este botín sorprende por usar el borreguito no solo en el interior, sino también en el exterior, en un original tono rosado. Botín Brekyn, de Minnetonka. $49.99. dsw.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

