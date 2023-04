Así lucen las botas vaqueras de las celebridades, ¡inspírate esta primavera en sus looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Galilea Montijo, Ángela Aguilar y Alejandra Espinoza Credit: Instagram Galilea Montijo, Ángela Aguilar y Alejandra Espinoza La moda es cíclica y las botas de vaquero han existido durante mucho tiempo y si bien antes eran solo utilizadas para las personas que vivían en lugares remotos y fincas, ahora están de moda y vienen en todos los estilos y tonos que te puedas imaginar. Aquí te mostramos cómo lo llevan famosas como Galilea Montijo, Ángela Aguilar y Alejandra Espinoza. Empezar galería Stephanie Salas Stephanie Salas Credit: Instagram Stephanie Salas / Jackie Gallardo La cantante y actriz llevó estas mini botas que aún siendo cortas, tienen un gran impacto. Nos encanta la cadenita color plata y el medallón. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram / Galilea Montijo Para una pantorrilla más ancha, estas botas son una excelente opción y quedan súper bonitas con unos pantalones cortos, como este que llevó la presentadora. 2 de 8 Ver Todo Rosalía Rosalía Credit: Gotham/GC Images La cantante española es una amante y coleccionista de botas. Este modelo futurista de punta cuadrada, suela gruesa y en tono gris te dará el look motomami que estás buscando. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza Credit: Instagram / Alejandra Espinoza Otra forma de lucir súper chic este calzado es llevar con unos mom jeans a la cintura con un crop top, así como lo hizo la presentadora y actriz mexicana. 4 de 8 Ver Todo Dua Lipa Dua Lipa Credit: Instagram / Dua Lipa La cantante combinó una minifalda de brillo con unas botas vaqueras estilo Y2K de punta plateada en su visita a Nueva York. 5 de 8 Ver Todo Eva Longoria Eva Longoria Credit: Instagram / Eva Longoria En una de sus visitas a Monterrey, la veterana actriz optó por unos skinny jeans y una blusa en tonos neutrales. Las botas con bordados en tono marrón le dieron un toque único a su look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Ángela Aguilar Credit: Instagram / Ángela Aguilar Si te gustan los vestidos florales, la cantante regional mexicana te muestra cómo sacar ventaja a esta pieza con estas botas de vaquera hecha con patrones clásicos cosidos. 7 de 8 Ver Todo Itatí Cantoral Itatí Cantoral Credit: Instagram / Itatí Cantoral El verde es uno de los colores tendencia de esta temporada. La actriz presumió su belleza con este vestido en un tono olivo que combinó con unas botas en color blanco y accesorios dorados. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

