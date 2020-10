Este es el estilo de botas que necesitas para que luzcas chic y moderna esta temporada Este estilo le dará un toco chic y moderno hasta al atuendo más sencillo Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Estamos en pleno otoño ya disfrutando de los increíbles paisajes y deliciosas temperaturas que solo nos trae esta época. Sabemos que con el cambio de temporada también necesitamos algunas piezas nuevas para complementar el armario y sobretodo para estar preparadas para enfrentar las bajas temperaturas. Aunque a muchas prefieran el verano, no podemos negar que la ropa de otoño es mucho más elegante, sofisticada e incluso favorecedora. Lo cierto es que nada como otoño y de solo pensar en las bufandas, los abrigos y sobretodo los zapatos, nos dan ganas de salir corriendo a la tienda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora bien, si no tienes mucho presupuesto y solo te solo te quieres comprar algunas piezas para hacerle un update a tu clóset, en esa lista tienes que incluir unas botas tipo slouchy. Estas son las más chic de la temporada y le darán un toque supercool y elegante a cualquier atuendo. Como siempre, cuando hay una tendencia, las opciones son interminables y eso es una ventaja. Cuando hay tanta variedad es seguro que vamos a encontrar un par de botas que se acomoden a nuestro estilo y también a nuestro presupuesto. Obviamente el clásico negro es un must en el clóset de cualquier mujer, pero en esta temporada de otoño/invierto tonos como el blanco, el crema, el color camello y el rojo vino están a la orden del día y la verdad es que si quieres verte moderna y fabulosa, debes olvidarte un poco del negro. Pero no te preocupes si no sabes dónde encontrar este popular estilo, que se ve bien con ropa casual como jeans y camiseta, al igual que con vestidos y piezas más elegantes, porque nosotras hicimos la búsqueda por ti. Image zoom Cortesía Slouchy Stiletto Knee-High Boots, de Forever 21. $44.99. Forever21.com. Image zoom Cortesía Just Walk Away Slouch Boot, de Chinese Laundry. $100. Modcloth.com. Image zoom Cortesía Botas cremas de gamuza, modelo Milly, de Flor de María. $375. Flordemariacollection.com. Image zoom Cortesía Botas rojo vino de cuero, modelo París, de Anabella by Rossy Sánchez. $498.80. Anabellashop.com. Image zoom Cortesía Pointy Toe Slouchy Leather Booties, de Nine West. $$49.99. T.J. Maxx. Tjmaxx.com. La verdad es que encontramos botas bellísimas y estamos seguros que te va a gustar más de una. Échale un vistazo a estas opciones y ordena tus favoritas. Estamos seguras de que convertirán en tus mejores aliadas esta temporada.

