¡Se acerca la nieve! Estas son las botas que necesitas para disfrutarla con estilo Las necesitas forradas por dentro con un material que caliente y con suelas que no resbalen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El invierno no ha llegado oficialmente y algunas ciudades de Costa Este están siendo embestidas por un tremendo frío y también ya han estado experimentando las primeras nevadas de la temporada, unas que muy pronto llegarán a Nueva York. Y es que aunque todavía estamos en otoño y en las últimas semanas habíamos disfrutado de temperaturas por encima de lo normal, el frío llegó para quedarse. Por eso ya nos toca sacar los abrigos, las bufandas de material grueso y por supuesto, las botas. Y cuando hablamos de botas no solo nos referimos a esos diseños fabulosos de punta y tacón superalto, sino también a las cómodas y hechas con materiales adecuados para la nieve y las bajas temperaturas. Una buena opción para protegerte bien cuando estás expuesta al frío por mucho tiempo, es usar ropa térmica. Las botas también son parte importante forma un rol muy importante a la hora de mantenerte calientita. Por eso debes comprar las adecuadas, en especial si vives en lugares como Nueva York, Nueva Jersey, Boston, Filadelfia y otras ciudades que experimentan el invierno en todo su esplendor. Antes de comprarlas debes tener en cuenta algunos detalles. Tienes que asegurarte que sean impermeables porque cuando la nieve se derrite, las calles se llenan de lodo y agua. También es importante que tengan suelas especiales para caminar en la nieve porque si no es así puedes resbalar y caerte. Por último, asegúrate que sean cómodas y que por dentro lleven un forro de piel sintética o de algún otro material que mantenga tus pies calientitos. Mira a continuación las excelentes opciones que encontramos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN botas para nieve Credit: Cortesía Botas de cuero, modelo Emery, de La Canadienne. $375. lacanadienneshoes.com Botas de nieve Credit: Cortesía Alpine Tall Strap Polar Waterproof Boots, de Merrell. $110. merrell.com Botas de nieve Credit: Cortesía Mid-Calf Waterproof Snow Boots, de Nortiv8. $68.99. nortive8shoes.com Botas de nieve Credit: Cortesía Karsen Boot, de Vionic. $179.95. vionicshoes.com botas para la nieve Credit: Cortesía Highlight Winter Boot, de Ryka. $119.99. ryka.com Botas de nieve Credit: Cortesía Franco Dizzie Booties, de Franco Sarto. $185. francosarto.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Se acerca la nieve! Estas son las botas que necesitas para disfrutarla con estilo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.