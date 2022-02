Estas fabulosas botas son perfectas para las últimas semanas de frío y todas están en rebaja Nordstrom tiene en rebaja la mayoría de sus botas y tienes que correr a comprarlas. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien pronto dejaremos atrás los fríos días de invierno y le daremos la bienvenida a mejores temperaturas gracias a la primavera, todavía nos quedan unas cuantas de frío y, por lo tanto, nos toca seguirnos abrigando y protegiéndonos de las inclemencias del tiempo. Ya sabemos que además de suéteres, ropa térmica y guantes, también necesitamos un buen abrigo y por su puesto, unas bunas botas. Es importante tener botas que además de cómodas, sean ideales para caminar en la nieve sin que resbales y que, además, mantengan los pies calientes y secos. También necesitamos botas chic y fabulosas que podamos usar con esos looks más elegantes y sexys que llevamos a alguna cena o salida romántica. El hecho es que necesitamos varios modelos de botas, algo que nos puede salir un poco costoso. Por suerte, en este momento Nordstrom tiene muchas de sus botas con increíbles rebajas, lo que te puede ayudar a abastecer tu clóset sin necesidad de gastar un dineral. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Kora 2 Lug Chelsea Boot, de BP. $39.98. nordstrom.com botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Classic II Genuine Shearling Lined Short Boot, de UGG. $127.50. nordstrom.com botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Viktory Over the Knee Boot, de Steve Madden. $49.96. nordstom.com botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Dagger Waterproof Boot, de Blondo. $99.99. nordstrom.com botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Jessamy Slouch Boot, de Steve Madden. $67.98. nordstrom.com botas de invierno, botas, rebajas de Nordstrom Credit: Cortesía Isabelle Over the Knee Boot, de Cole Haan. $120. nordstrom.com Mira arriba las bellezas que encontramos y elige tus favoritas. Recuerda que como están en rebaja, seguramente se venderán como pan caliente. Nosotras ya estamos ordenando las nuestras.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Estas fabulosas botas son perfectas para las últimas semanas de frío y todas están en rebaja

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.