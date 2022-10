Las botas más cool y fabulosas para que seas la más fashion este otoño Encontramos piezas espectaculares que le darán el toque más chic a cualquier look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estamos en pleno otoño disfrutando de los increíbles paisajes y deliciosas temperaturas que solo nos trae esta época. No es un secreto que con el cambio de temporada también necesitamos algunas piezas nuevas para complementar el armario y sobre todo, para enfrentar las bajas temperaturas. Aunque muchas prefieren el verano, no podemos negar que la ropa de otoño es mucho más elegante, sofisticada e incluso favorecedora. De solo pensar en las bufandas, los abrigos y los zapatos, nos dan ganas de salir corriendo a la tienda o de ponernos a comprar online desde la comodidad de nuestro hogar. Si bien los abrigos y los suéteres son imprescindibles en esta época, no podemos negar que las botas son las protagonistas. En varias ciudades del país, las temperaturas no dan tregua y es importante tener la ropa y el calzado adecuado. Las botas además de chic, cool y bonitas, también deben tener algún grado de comodidad. Porque tenemos que admitir que cuando son superaltas y fabulosas, a veces no son tan cómodas, pero igual las queremos. Y como sabemos que a veces no es tan fácil encontrar las adecuadas, nos dimos a la tarea de buscar algunas de las mejores opciones para que disfrutes del otoño y el invierno con mucho estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Botas otoño 2022 Credit: Cortesía Sangeti Boots, de Vince Camuto. $228.29. dsw.com Botas otoño 2022 Credit: Cortesía Botas modelo Asset, de Steve Madden. $159.95. stevemadden.com Botas otoño 2022 Credit: Cortesía Jenn Dress Booties, de Nine West. $159. ninewest.com Botas otoño 2022 Credit: Cortesía Amaya Chocolate Croc Boots, de Flor de Maria. $595. flordemariacolletion.com Botas otoño 2022 Credit: Cortesía Maryana Bloc Crocodile -Embossed Leather Boots, de Schutz. $238. schutz.com

