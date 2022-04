¿Un bolso de vidrio? Esta es la última tendencia entre las celebridades Kylie Jenner, Gigi Gadid y más están llevando este frágil accesorio ¡Aquí los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se trata de bolsos, algunos de los diseños favoritos entre las celebridades han sido poco prácticos. Hace un año, los microbolsos estaban por todas partes y nosotras nos preguntábamos qué llevaban adentro, porque algunas eran más pequeñas que nuestros teléfonos. Ahora, la última tendencia en las pasarelas, alfombras rojas y en la calle es de otro diseño de espacio limitado y también extremadamente frágil­– un bolso de vidrio. Gigi Hadid, bolso vidrio Coperni Credit: Estrop/Getty Images Creada por una marca de cristalería, Heven, en colaboración con la casa de diseño, Coperni, la frágil pieza debutó sobre la pasarela en marzo, llevada por Gigi Hadid. Inspirado en un bolso de cuero de la marca, esta versión de vidrio soplado también sirve de búcaro de flores y está adornado con cuernitos de diablo. De acuerdo a Page Six, podrás conseguirlo por $2,700. Gigi Hadid, bolso vidrio Coperni Credit: Dominique Charriau/WireImage Y aunque todavía no está a la venta, ya la está llevando Kylie Jenner, quien compartió una foto del curioso accesorio en su Instagram. ¿Qué cupo adentro? ¡Sólo dos labiales de Kylie Cosmetics! Kylie Jenner, bolso de vidrio Coperni Credit: Instagram/Kylie Jenner SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aparte de la joven empresaria, vimos a dos celebridades portando el estilo en la alfombra roja de los premios Grammy. Doja Cat llevó una versión azul a juego con su traje de Versace. La rapera decidió llenar su cartera de caramelos dorados. Bolso vidrio Coperni, Doja Cat Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic También vimos a la cantante Tinashe con el mismo estilo en uno tono rojo y al parecer llevaba un monedero de tela adentro. Tinashe, Grammys, bolso vidrio Coperni Credit: Eric Jamison/CBS via Getty Images ¿Lucirías un bolso de cristal? ¿Qué llevarías adentro?

