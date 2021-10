El bolso más codiciado: ¿Quieres adquirirlo? Es el momento ideal para conseguir este bolso que le encanta a las famosas y es imposible de comprar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En todas las décadas, siempre salen bolsos de diseñador que marcan tendencia y se vuelven íconos de la moda. Casi siempre, estas piezas adoradas por las famosas suelen ser de diseñadores clásicos, como Chanel o Louis Vuitton, pero el bolso que más popularidad ha ganado en años recientes es de una marca mucho más nueva y se vende en sólo segundos. Se trata de el Shopping Bag de Telfar, una marca fundada en el 2005 por el diseñador de raíces liberianas Telfar Clemens. Rápidamente, su línea encontró muchos fans que les encantaban sus diseños únicos y sus precios más asequibles comparados con otras marcas de lujo. Entre ellas cuentan superestrellas como Beyoncé y Oprah. Telfar, bolso, moda Credit: Christian Vierig/Getty Images El bolso de Telfar es tan popular que siempre está agotado en su sitio web y normalmente, la única manera de conseguir uno es esperar un "drop", en donde lanzan una cantidad limitada que se vende casi instantáneamente. Telfar, bolso, moda Credit: Edward Berthelot/Getty Images Sin embargo, por un tiempo limitado, puedes conseguir una a través de su Bag Security Program. Hasta el 9 de octubre, cualquiera que quiera un bolso lo puede pedir en la web y la marca las fabricará a pedido en el color y tamaño que desees. Si pides una, ¡ten en cuenta que tu bolso puede tardar casi seis meses en llegar a tu casa! Telfar, bolso, moda Credit: Edward Berthelot/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los precios oscilan entre $150 y $257 y no existe la posibilidad de devolución, pero si quieres copiar el estilo de las famosas, es la forma más fácil de conseguir esta prenda.

