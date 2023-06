Este es el bolso más pequeño del mundo, tan diminuto que para verlo necesitas un microscopio El diseño inspirado en un bolso Louis Vuitton, ha sido creado por el colectivo artístico MSCHF y reivindica cómo la moda sacrifica la utilidad de los objetos para convertirlos en símbolos de estatus. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elegir una cartera en la vida moderna es una tarea complicada. Normalmente tratamos de llevar el celular, las llaves, la cartera, un neceser con maquillaje y alguna que otra cosa más como Adamari López, en una bolsa que además sea bonita y combinable con nuestro estilo. Pues imagínense nuestra sorpresa al leer que han hecho un bolso más pequeño que un grano de arena. El colectivo de arte MSCHF conocido por sus prendas virales, como unas gigantescas botas rojas que parecían la versión real de los dibujos animados, vuelve a estar en boca de todos con esta última creación. Bolso más pequeño del mundo necesita microscopio Credit: Instagram MSCHF Se trata de una cartera Louis Vuitton microscópica, aunque la Maison francesa no ha aceptado u na colaboración oficial con el proyecto, inspirada en el modelo On the Go tiene un aspecto de jelly bag de los 90 en color verde intenso y el logo LV así como sus emblemáticas flores, estampados. De asa corta y silueta cuadrada, el "bolso" está hecho de resina de fotopolímero y mide 657 por 222 por 700 micrómetros, es decir que puede compararse con una partícula de polvo, más diminuta aún que un grano de sal. Bolso más pequeño del mundo necesita microscopio Credit: Instagram MSCHF El colectivo compartió en un comunicado el significado de esta pieza, obviamente inútil, pues no cabe nada en su interior ni podría lucirse en la realidad. "A medida que un objeto que alguna vez fue funcional, como un bolso, se hace cada vez más pequeño, su condición de objeto se vuelve cada vez más abstracta hasta convertirse en un mero símbolo de marca". Bolso más pequeño del mundo necesita microscopio Credit: Taylor Hill/Getty Images Y es que si nos parecían poco prácticos los minibolsos que hemos visto a celebridades como Penélope Cruz -en forma de anillo- o Danna Paola entre otras -aunque la cantante mexicana demostró que podía meter muchas cosas en él- éste, por muy Louis Vuitton que sea, es impracticable. Danna Paola contenido mini cartera Credit: TikTok No es de extrañar que este grupo artístico haya elegido la firma Louis Vuitton para inspirarse, pues sus bolsos, como los de Hermès, Prada o Chanel se han convertido en auténticos marcadores de estatus en el mundo de la moda. MSCHF pretende con esta acción reivindicar cómo la moda es capaz de llevar todo al extremo incluso cuando pierde la utilidad para la que nació. Bolso más pequeño del mundo necesita microscopio Credit: Instagram MSCHF La pieza única se exhibe desde hoy en la galería 8 Avenue Matignon de París, en una instalación formada por un estuche de gel sellado, donde está el bolso, bajo un microscopio. Y se mantendrá a la vista del público hasta el próximo sábado 24. SUSCRÍBETE AL BOLETÍN Ese mismo día, la casa de subastas Joopiter, propiedad del cantante Pharrell Williams, lo subastará catalogado como "artículo de colección". Aunque se desconoce el precio de salida nos imaginamos que el tamaño del bolso será directamente opuesto a la cifra que paguen por él.

