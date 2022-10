Este bolso de Christian Dior es el favorito de Jennifer López y estas fotos lo comprueban Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group (x2) ¡La diva del Bronx lleva esta pieza a todas partes! Aquí los detalles detrás del diseño. Empezar galería Moda francesa Jennifer López Credit: KCS Presse/The Grosby Group Su viaje a París con Ben Affleck después de su boda fue uno de los primeros momentos en los que vimos a JLo llevando el bolso "Book Tote" confeccionado por la marca Christian Dior. En esa oportunidad, lo complementó con un vestido azul de Alexander McQueen. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio En todo momento Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Aunque la pieza cuesta unos $3.600, la cantante la utiliza para todo tipo de evento, hasta para ir al estudio de danza. Como puedes ver, el bolso fue personalizado con su apodo icónico, JLo. 2 de 7 Ver Todo Estilo casual Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Al ser hecho de un lienzo grueso, este bolso es una opción muy práctica para cualquier ocasión y lo suficientemente grande para que quepa todo lo que necesitas en un día. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Jean amplio Jennifer López Credit: x17/The Grosby Group Aparte de lucirlo con sus atuendos atléticos, JLo también combina el diseño de Dior con jeans anchos, otra de sus tendencias favoritas. 4 de 7 Ver Todo Look monocromático Jennifer López Credit: x17/The Grosby Group Junto a su querido Ben, la mamá de Max y Emme lució el bolso con un vaporoso vestido blanco para un paseo por Malibú. 5 de 7 Ver Todo Al natural Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group También la vimos combinando la pieza con sus ondas naturales y pantalones caqui que complementaron el tono del bolso. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pieza essencial Jennifer López Credit: Backgrid/The Grosby Group Aunque la estrella tiene una colección impresionante de bolsos, este sigue siendo uno de sus favoritos por ser sofisticado y práctico a la misma vez. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

