Sarah Jessica Parker luce el mismo bolso de la colombiana Adriana Castro ¡12 años después! Su personaje Carrie Bradshaw lució el clutch Eva en la película Sex At The City 2 en 2010 y ahora la cartera llega a su nueva serie. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Adriana Castro diseñadora Colombia Sarah jessica Parker Fotograma de And Just Like That... con Sarah Jessica Parker en 2022. | Credit: Cortesía HBO Max En el mundo de la moda puede ser muy complicado triunfar y mantener una marca cuando cada año surgen nuevas firmas y existe una competencia feroz. Por eso nos alegramos inmensamente cuando una emprendedora latina demuestra una vez más su vigencia y su éxito públicamente. Es el caso de la diseñadora colombiana Adriana Castro, quien cuenta con clientas de la talla de Jennifer López, Eva Longoria, Khloé y Kourtney Kardashian, Shakira, Heidi Klum o Sarah Jessica Parker. Precisamente la actriz estadounidense descubrió la existencia de la marca de bolsos y accesorios de cuero hechos a mano en Colombia cuando rodaba la película Sex At The City 2, en el 2010. Su personaje, la fashionista Carrie Bradshaw, lucía varios de sus diseños, así como sus compañeras de reparto Kim Cattrall y Kristin Davis. Hasta cinco modelos firmados por Castro aparecían en el filme. "Yo estaba empezando con [mi marca] Adriana Castro y mi prima me envía un mensaje que el bloguero Perez Hilton estaba compartiendo imágenes detrás de cámaras de Sarah Jessica Parker con los bolsos. Le dije 'no juegues con mis sentimientos' porque ella sabía que yo era súper fan" recuerda la diseñadora con People en Español. "Me invitaron a la premiere en Nueva York ¡y salen cinco [bolsos]! Me acuerdo de haber llorado de alegría toda la película porque no me lo podía creer". Adriana Castro diseñadora Colombia Sarah jessica Parker Sarah Jessica Parker con el clutch de Adriana Castro en 2010. | Credit: Cortesía Además de ese empujón hacia la fama para Castro, quien entonces apenas había puesto en marcha su proyecto, el trabajo duro, confiar en los artesanos de su natal Colombia y la elección de materiales de primera calidad, además de un diseño exquisito, son los factores que han consolidado la marca y la han convertido en lo que es. Ahora, 12 años más tarde, hemos vuelto a ver el clutch Eva -un diseño en piel de pitón de tres colores diferentes- bajo el brazo de Parker, de nuevo en la piel de la columnista más famosa de Nueva York. Y esta vez la barranquillera, cuyo padre falleció unos días antes de la emisión del capítulo, lo interpretó como una señal del cielo. "Justo empieza el episodio, ella buscando un apartamento nuevo enfrente del Hudson y lo primero que aparece es la cartera. Imagínate cuántos años desde la película, y lo atesoró Sarah Jessica Parker ¡ella! Todos estos años. Y que haya salido otra vez, imagínate mi felicidad. Sentí a mi papá como si fuera una señal de que también estuviera presente, como un milagro desde el cielo. Necesitaba yo esa motivación, ese empujón como para salir adelante". Y es que su padre, Armando Castro, fue un apoyo clave en el nacimiento y desarrollo de la firma artesana. "Estuvo armando el taller, el equipo y esta pieza [Eva] fue creada en ese momento. Imagínate cuando la vi presente en ese episodio cuando ya mi padre estaba en el cielo, fue como decir que todavía está aquí conmigo", comenta emocionada. Algo que ha cambiado mucho desde el 2010 es la influencia de las redes sociales. Cuando sus carteras salieron en la película, lo contaban algunos blogueros de moda, ahora hay cuentas especializadas que se dedican a buscar las marcas que lucen las protagonistas de determinadas series, como And Just Like That… (HBO Max). "Con las redes hemos podido reportar la historia, recordar a nuestros seguidores lo que había pasado en el 2010, [llegar] a audiencias nuevas, afianzar la marca y reiterar su esencia que es crear piezas temporales que se puedan pasar de generación en generación", afirma la colombiana. Adriana Castro diseñadora Colombia Sarah jessica Parker Credit: Cortesía Con piezas femeninas y refinadas, la marca ha apostado desde el principio por una de las tendencias más fuertes en la industria de la moda mundial. No hablamos de colores o siluetas, sino de SOSTENIBILIDAD. "Para nosotros es crear piezas atemporales de materiales nobles y duraderos que se puedan heredar, que cuando las saques del clóset -como es el caso de Carrie-, no importa cuántos años después, la pieza está todavía vigente, donde el material se pone aún más lindo con los años, que cuenta historias", explica Castro. "Ese clutch, ¿cuántas historias no tiene guardadas ahí dentro en manos de Sarah Jessica Parker o Carrie Bradshaw que le acompaña en todos los momentos de su vida? Pierde a su esposo, está empezando una nueva vida y está con ese mismo bolso. Hablamos de crear piezas de calidad, de inversión, acompañadas del trabajo hecho a mano de técnicas que uno quiere preservar". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su creación en 2010, Adriana Castro ha expandido su marca homónima y también diseña otros accesorios como cinturones o sombreros, piezas de ropa e incluso complementos para el hogar. Además puso en marcha una preciosa iniciativa en plena crisis del Coronavirus para ayudar a los artesanos con los que trabaja para confeccionar sus productos de cuero y tejidos. Sin duda, le quedan muchos éxitos que celebrar por delante.

