La perfecta alternativa a la bolsa de plástico que empodera a mujeres en África Contribuye a mejorar la vida de estas mujeres con una bolsa multiusos de lo más chic. By Irene San Segundo ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Marzo es el mes de las mujeres, una excusa perfecta para insistir aún más en la reivindicación de los derechos de las mujeres y crear conciencia sobre la desigualdad y las mil y una situaciones en las que las mujeres seguimos viéndonos en desventaja. Cada vez son más marcas las que se unen a esta causa, no solo con motivo del Día Internacional de la mujer que se celebra el 8 de marzo en todo el mundo, también porque afortunadamente cada vez hay más conciencia sobre las condiciones en las que se fabrica nuestra ropa y accesorios, casi siempre por mujeres en países en vías de desarrollo. Si la semana pasada te presentamos las bolsas y cestas de 10by3, hechas por artesanas que están saliendo de la pobreza gracias a este trabajoen Ghana, en el oeste de Africa, esta semana te van a conquistar las bolsas estilo “bolsa de la compra” de Bon Ton Studio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las bolsas están hechas por un grupo de artesanos en Sudáfrica, Mia Melange, y exclusivamente a base de algodón cien por ciento cosechado por granjeros sudafricanos que forman parte de la coalición Better Cotton Innitiative. Esta iniciativa es una organización sin ánimo de lucro que opera en más de 21 países para mejorar las condiciones de vida de los granjeros que cultivan algodón y reducir el impacto medioambiental de esta cosecha que es de las más contaminantes. El algodón se convierte en hilo también a nivel local en Sudáfrica y después cada bolsa se cose a mano en Cape Town, una de las ciudades con mayor población del país. Cada bolsa tiene un precio de $98 y puedes conseguirla en 4 3 colores: nuez moscada, beige o negro. Ya están a la venta en la web de Bon Ton Studio y, si vives en California o tienes la oportunidad de viajar, no dejes de visitar su tienda en Healdsburg, en pleno Napa Valley. ¡Es preciosa! Advertisement

