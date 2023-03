Los tres fabulosos vestidos de novia de Lele Pons en su boda con Guaynaa La cantante venezolana utilizó tres trajes blancos, muy distintos entre sí, para disfrutar a lo grande de su enlace con el rapero puertorriqueño. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Ya se han casado! El pasado sábado se celebró la espectacular boda de Lele Pons y Guaynaa en Miami, con cientos de invitados, muchas caras conocidas y momentos llenos de emoción. Gracias a las redes sociales hemos podido ver muchos de estos instantes, como la preparación de la novia junto a sus damas de honor, entre las que figuraban Anitta, Paris Hilton o Isadora Figueroa, prima de la novia; la llegada al altar, o las canciones que les dedicaron a los novios algunos de sus invitados artistas como Becky G y Natti Natasha. Además, People en Español tuvo acceso a varias imágenes en las que se aprecia con todo lujo de detalles de los fabulosos trajes de novia que la cantante utilizó en su gran día. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Phraa/ Cortesía Para la romántica ceremonia, Pons lució un increíble vestido alta costura de Zuhair Murad hecho en París. Con el cuerpo tipo corsé palabra de honor y una voluminosa falda de capas de tul, las mangas y el corpiño estaban recubiertas de pedrería, cristales y lentejuelas, en colores blancos y plateados, en un original patrón geométrico. Las delicadas mangas creaban el efecto de que los bordados trepaban por los brazos de la novia, con un estilo de moderno cuento de hadas. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Phraa/ Cortesía Además de su anillo de compromiso, la influencer llevó una discreta gargantilla con un pequeño colgante de diamante, aretes largos y una diadema de cristales. También portó un larguísimo velo de tul y zapatos de punta de Naturalizer. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Phraa/ Cortesía Con el cabello recogido en un moño bajo y dos mechones sueltos en el frente, un peinado creado por el estilista Ever, Pons se puso en manos del experto en belleza Gerald Santiago para maquillarla. El resultado: un rostro impecable y bien contorneado, donde destacó la mirada de la novia con sombras color metálicas y abundantes pestañas. Los labios definidos con mucho brillo destacaron por su frescura. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Instagram Gerald Stylist Para entrar en el salón de fiesta y disfrutar de la cena, la flamante esposa de Guaynaa eligió un vestido de corte sirena con cuello halter de la joven diseñadora de Tel-Aviv Julie Vino, confeccionado en tul de gasa con un motivo abstracto y transparencias en el escote, acompañado de originales mangas con volantes en el puño. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Emily Prada/ Cortesía Ya sin velo, mantuvo la diadema y con este traje, la novia bailó un vals con su tío Chayanne y con su ya esposo el tema Me muero por besarte de La quinta estación, interpretado en directo por Natalia Jiménez. Y por último, para gozar de la fiesta eligió un vestido corto de satín con cuello halter, escote profundo, fajín con flores en la parte de atrás y falda en A, de la diseñadora Pnina Tornai, encargada también de los trajes de dama de honor. Un look más desenfadado y atrevido, con el que tarde en la noche cambió sus tacones por unas cómodas sandalias planas con pala de pelo. Vestidos novia Lele Pons boda Guaynaa Credit: Instagram Lele Pons SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los invitados vimos muchos rostros conocidos pasándolo bien, como Camila Cabello, el Dj Steve Aoki, Juanpa Zurita, la modelo Winnie Harlow, Aitana, Julissa Prado, Greeicy o Lola Índigo. Sobre el escenario del Fairchild Tropical Botanical Garden donde se celebró el enlace, los asistentes disfrutaron de varias actuaciones de otros invitados como Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Manuel Turizo… y hasta de los propios Lele y Guaynaa. ¡Qué vivan los novios!

