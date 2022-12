¿Sueñas con ser novia? Aquí los detalles de una de las mejores bodas del año Síguenos en una mirada entre bastidores en una boda llena de glamour y magia en la República Dominicana. Además, tenemos todos los detalles de cómo recrear el look de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde niñas, muchas soñamos en tener una boda como de cuento de hada, con un vestido regio, maquillaje divino y, por supuesto, el novio perfecto. Así fue la boda de Jasmyn Sanchez, publicista y amiga de People en Español. La joven dominicana de 30 años dijo "si" al amor en su país de origen rodeada de seres queridos después de 15 años de noviazgo. "Lo conozco la mitad de mi vida [desde que tenía 15 años]. Nos conocimos a través de nuestros primos más jóvenes, ya que eran amigos e invitaron a Ronald y a mí a su obra de teatro de Kindergarten. Nos conectamos entonces y el resto es historia", nos contó la novia. Jasmyn Sanchez, boda, belleza Credit: Abel Gonell "Sentimos en nuestras almas que teníamos que celebrar nuestra boda en la República Dominicana, la isla que nos dio una comprensión de la vida y la cultura que amamos y celebramos diariamente a través de nuestras comidas, música y más", explicó. Para el gran día, Sanchez, ahora Baez, tuvo la oportunidad de trabajar con Camila Bravo y Millie Morales, dos expertas en el mundo de belleza. Jasmyn Sanchez, boda, belleza Credit: Abel Gonell Camila es una de las influencers que siempre nos impresiona con sus looks de maquillaje en Instagram, desde glamour clásico hasta los personajes azules de Avatar. Por su parte, Millie es maquillista y peluquera estrella. Lo más probable es que ya hayas visto su trabajo en celebridades como Ana Patricia Gámez, Chiquinquirá Delgado y Migbelis Castellanos. Juntas, crearon uno de los looks de belleza de novia más elegantes que vimos en el 2022. Ellas nos compartieron todos los detalles de productos y más en el video para que lo puedas intentar en casa. Jasmyn Sanchez, boda, belleza Credit: Camila Bravo Para lograr una tez radiante antes del maquillaje, Jasmyn recibió un facial en el spa Sandra Velandia de Nueva York y empleó los productos de Shani Darden por un mes entero. También utilizó una mascarilla de Lancome para hidratar su rostro. Como base, Camila confió en los productos de Charlotte Tilbury, en específico el Airbrush Flawless Foundation que deja la piel mate y con apariencia suave. También le agregó rubor, contour y highlight de la paleta So Sassy de BBellabyMillie. Perfeccionó su mirada con sombras de Makeup by Mario y pestañas de Birdy Lashes. Junto al recogido creado por Millie lleno de volumen, este look fue el perfecto para complementar su vestido clásico de Pronovias. Jasmyn Sanchez, boda, belleza Credit: Abel Gonell ¡Le deseamos todo lo mejor a la pareja!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Sueñas con ser novia? Aquí los detalles de una de las mejores bodas del año

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.