¡Cuánto glamour! Todos los looks de las famosas invitadas a la boda de Alix Aspe en Ciudad de México

Este fin de semana la copresentadora de La mesa caliente Alix Aspe volvió a dar el "sí" a su esposo, el también mexicano Diego Betanzo en una ceremonia espiritual en el Museo de la Bola en Ciudad de México a la que asistieron muchas caras conocidas. Las invitadas más célebres apostaron por tejidos satinados, vestidos con brillos y siluetas femeninas. Mira el derroche de elegancia.

Myrka Dellanos

Impresionante, la conductora cubana presumió un traje rojo satinado con escote corazón, cuerpo drapeado, gran abertura en la falda y cola de Sherri Hill, con mangas falsas coronadas por plumas. Con el cabello recogido, portó una fabulosa gargantilla brillante.

Carlos Adyan y Giselle Blondet

Para asistir al enlace espiritual en Ciudad de México, el presentador optó por el clásico esmoquin y la conductora se vio regia con este vestido fucsia satinado de corte asimétrico con escote palabra de honor, con el que presumió pierna. Aretes brillantes y sandalias minimalistas completaron su look.

Giselle Blondet, Verónica Bastos y Myrka Dellanos

Las compañeras de la novia en La mesa caliente (Telemundo) posaron fabulosas en la boda de su amiga. Bastos eligió un romántico vestido rosado con falda fluida y apliques florales multicolor, perfecto para la ocasión.

Adamari López

Después de haber sido protagonista esta semana por su salida de Telemundo, la puertorriqueña disfrutó de la boda de su colega ataviada con este fantástico y favorecedor vestido de flecos de pedrería brillante en azul noche con escote profundo que combinó con sandalias plateadas de plataforma y pendientes largos.

Jessica Carrillo

Otra de las invitadas que apostó por lo brillos fue la conductora de Al rojo vivo con un bonito diseño de lentejuelas malva con un solo hombro, abertura en el abdomen y en la falda, que emparejó con aretes de pedrería en un tono similar al de su traje.

Ana Jurka y Joshua Jurka

La periodista posó muy elegante con un vestido negro con brillos, silueta sirena y escote profundo que lució con el cabello suelto ligeramente ondulado y aretes largos.

Andrea Meza y Ryan Proctor

La presentadora y ex Miss Universo mexicana se mostró así de acaramelada con su pareja en la fiesta, a la que asistió con un vestido de silueta sirena de encaje negro y escote en V, clásico y elegante.

Aleyda Ortiz y Ricardo Casanova

La exreina de belleza poso así de sonriente junto a su esposo, con esmoquin de terciopelo, portando un elegante vestido plisado, confeccionado en satín verde esmeralda de un solo hombro, con fajín y abertura en la falda.

Jimena Gállego

La conductora de La casa de los famosos fue un ejemplo de elegancia con este sofisticado vestido negro ceñido en la cintura, con hombros estructurados y escote profundo por el que asomaba un original brasier, de la firma mexicana Valco.

Jorge Bernal y Karla Birbragher

El conductor, muy elegante de negro, combinó con su esposa, la estilista Karla Birbragher, quien deslumbró con un sensual vestido negro entallado con originales adornos de cristales y pedrería en la parte superior.

Alexa Dellanos

Presumiendo cinturita, la modelo acompañó a su mamá al feliz enlace con un ceñido vestido color arena de cuerpo estilo corsé, que acompañó con un original y llamativo collar abierto.

