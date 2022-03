La nena de Gianluca Vacchi solo tiene un año y ya es toda una fashionista Mira cómo Blue Jerusalema, la hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, se va convirtiendo en toda una fashionista y eso que apenas cumplió ¡un año! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de octubre de 2020, Gianluca Vacchi dio a conocer que había debutado, en compañía de su esposa Sharon Fonseca, como padre de una niña que lleva por nombre Blu Jerusalema. A partir de entonces, la nena también comparte el gusto por la moda como sus famosos progenitores. Por ello, no es una novedad que, pese a su corta edad, la chiquilla muestre, en sus presentaciones públicas, su gusto por la ropa de diseñador. Así, en su guardarropa, que, según ha declarado el empresario su hijita "tiene clóset de una actriz" y ocupa varias habitaciones de la mansión, se encuentran marcas como Gucci y Dior, entre otras de alta costura, aunque han dejado claro que la preferencia son diseñadores italianos. Gianluca Vacchi Credit: Instagram/ Gianluca Vacchi De hecho, desde que nació, fue rodeada de lujos, baste recordar que su primera vajilla fue de la marca Tiffany & Co. con un valor aproximado de 225 dólares. Además, su madre ha tratado de guiar a la pequeña para que tenga un estilo propio. Incluso, el año pasado en su primera verano, destacó por usar tonos azul, rosa, amarillo, rojo y naranja, que portaba en shorts, faldas y vestidos con los que parecía lucir muy cómoda. También, los combinaba a juego con sus accesorios, que incluían gafas de sol, que parecían de su agrado porque no se los quitaba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la niña se ha destacado por portar Outfits a juego con sus papis que también parecen ser de su agrado. Los ornamentos que también son básicos en la indumentaria de Blue Jasmine son los que utiliza en el cabellos como prendedores, moños, diademas, sombreros y gorros. Es evidente que Sharon Fonseca y Gianluca Vacci están, no solo enamorados de su nena, también se muestran orgullosos con cada una de sus gracias o logros, como cuando empezó a caminar.

