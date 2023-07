Blue Ivy, la hija de Beyoncé, maravilla sobre el escenario con esta camiseta de Nueva York Los asistentes a la presentación de Beyoncé en Nueva York quedaron encantados con la primogénita de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La gira mundial de Beyoncé y su disco Renaissance se ha convertido en uno de los eventos más populares del verano gracias en parte por un miembro especial de su equipo de bailarinas. En mayo, su hija Blue Ivy causó sensación en París cuando apareció en un video que circuló en las redes sociales sobre el escenario y bailando la coreografía junto a su mamá. Ahora, la chica de 11 años está nuevamente en boca de todos por su presentación en Nueva York. blue ivy Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood Después de unirse a la cantante en el escenario para interpretar sus canciones "My Power" y "Black Parade", las vimos vistiendo una camiseta de Adidas idéntica a la de su mamá. Juntas, madre e hija vistieron camisetas de fútbol naranja, azul y blanca adornadas con lentejuelas y adornadas con el número romano "IV" en un estampado de camuflaje. beyonce Credit: Kevin Mazur/WireImage for Parkwood beyonce Credit: IG/Beyonce Blue también saludó a la audiencia con otro look, quitándose su chaqueta plateada y revelando una camisa negra en honor a Nueva York. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Su padre Jay-Z, originalmente de Nueva York, también fue visto entre la multitud durante la actuación del domingo.

