Close

La hija de Beyoncé se roba el show en la campaña publicitaria de Ivy Park y Adidas Blue Ivy no estaba pautada para participar en este proyecto, sin embargo, ella misma decidió que quería hacer una aparición. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las líneas de ropa o de belleza de celebridades se han vuelto cosa de todos los días. Y es que ya son muchas las famosas que se han lanzado al mundo de la moda o la belleza con líneas que tienen mucho éxito entre sus seguidores. Una de esas artistas que tiene una exitosa línea de ropa es Beyoncé, quien hace unos años lanzó Ivy Park, dedicada mayormente a hacer ropa deportiva. Ahora la marca se unió a Adidas para crear una interesante y llamativa colección de ropa. Es precisamente para la promoción la colección Icy Park que la cantante hizo un video junto a algunas modelos, entre ellas Hailey Bieber. Pero lo más cool es que entre esas chicas también se encontraba su hija mayor Blue Ivy Carter. En el video, la pequeña de 9 años aparece con varios looks y la verdad es que parece toda una modelo profesional. Sin embargo, según dijo su abuela, la pequeña no estaba pautada para participar en este proyecto. "Mi hermosa nieta Blue Ivy luciendo como una supermodelo con su ropa de Ivy Park", escribió Tina Knowles-Lawson en su cuenta de Instagram. "Ella se entró sola a esta sesión de fotos. No, ella no estaba supuesta a participar. Ella estaba en el estudio, se cambió y me imagino que pensó, 'no te voy a decir lo que puedo hacer, te lo voy a demostrar'. Amo ese espíritu agresivo Blue Ivy". No esperábamos menos de parte de la hija de la cantante, quien ha estado acompañado a su mamá a eventos desde muy pequeña y siempre ha causado sensación con sus looks. Sin duda alguna, la niña heredó la

Close Share options

Close Close Login

Close View image La hija de Beyoncé se roba el show en la campaña publicitaria de Ivy Park y Adidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.