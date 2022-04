Blogueras rusas destrozan sus bolsos Chanel ante el veto de la firma para comprar sus productos La Maison francesa obliga a los ciudadanos rusos que viven fuera del país y compran sus productos, a rellenar un documento afirmando que no los llevarán a Rusia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir blogeras rusas destrozan chanel Credit: Instagram Con la invasión de Ucrania por parte de Rusia muchas empresas han decidido luchar a su manera. Por ejemplo grandes firmas como Netflix, Ikea, Apple, Disney y hasta McDonalds's decidieron cerrar sus tiendas o dejar de prestar sus servicios en el país. En el mundo de la moda, gigantes como Zara, H&M, Asos o Mango, también se han alejado de tierras rusas. Adidas ha retirado varios patrocinios deportivos y Nike también ha dejado de vender en el país de Putin. Pero hasta ahora el sector del lujo se había mostrado más prudente, pues Rusia es un gran consumidor de este mercado, siendo Hermès la primera de los grandes nombres en dar el paso al frente. Después, Instagram dejó de funcionar en el país, para desesperación de muchas influyentes y blogueras, quienes se vieron privadas no solo de su forma de obtener beneficios económicos, según ellas, sino de una parte de su alma, al no poder seguir compartiendo sus vidas en sus cuentas. Sin embargo, ha sido la decisión de Chanel la que ha causado mayor revuelo. La firma no solo ha cerrado allí sus tiendas, también ha prohibido a los rusos que viven en el extranjero, comprar sus productos si los van a introducir en su país natal. Así, antes de adquirir cualquier pieza de la Maison, los clientes deben firmar un documento expresando que no lo van a llevar a Rusia. Ante este veto, y con una campaña que se ha titulado "¡Chanel, adiós!" en Twitter, varias influyentes del país eslavo que residen en el extranjero, han destrozando sus bolsos de la marca, cuestionando que sean auténticos. Una de las participantes en el video incluso afirmó "ninguna prenda y ninguna marca valen tanto como el amor a la patria y mi respeto a mi misa". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra, en un pequeño discurso en inglés compartió "Si la casa Chanel no respeta a sus clientes, ¿por qué tenemos que respetar a la casa Chanel?". Antes de utilizar unas grandes tijeras para cortar su clásico modelo acolchado en color negro y tirarlo por los aires. ¿Qué les parecen las reacciones de estas blogueras?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Blogueras rusas destrozan sus bolsos Chanel ante el veto de la firma para comprar sus productos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.