Todo lo que debes saber antes de someterte a un blanqueamiento de dientes El proceso es más sencillo de lo que parece. By Carole Joseph Tener una hermosa sonrisa tiene mucho que ver con los dientes y no hablamos de la forma que tienen, sino de su salud y sobretodo de su tono. Y es que no hay nada que complemente más la sonrisa, que uno dientes bien cuidados y sobretodo superblancos. Lo malo es que, aunque tengamos una buena higiene bucal y vayamos al dentista periódicamente, la dentadura se mancha con bebidas como el café, las gaseosas oscuras y el vino, entre otros. Incluso con la edad, los dientes van perdiendo su tono perlado. Por suerte, existen en tratamiento rápido y fácil, que ayuda a deshacerse de las manchas en los dientes y los deja luciendo hasta cuatro veces más blancos. Para enterarnos de todo lo que debemos saber antes de someternos a este tratamiento, hablamos con el doctor Brian Kantor, dentista cosmético de la clínica Lowenberg, Lituchy & Kantor en Nueva York, quien nos habló del rápido y efectivo proceso, los beneficios que trae, el efecto secundario que causa, entre otras cosas importantes. Doctor, ¿por qué es importante blanquear los dientes? Porque mejora la salud oral, ayuda a mejorar la autoestima y hace que luzcas más joven. La mayoría de las personas saben que blanquearse los dientes los hace sentir mucho mejor. Pero aparte de los beneficios cosméticos, esto también mejora tu salud bucal. Los dientes más blancos hacen que tengas una sonrisa más feliz y saludable. ¿Cómo es el proceso? Para un cambio drástico, la manera más rápida de blanquear los dientes, es hacerlo en un consultorio. El dentista usa 35% de peróxido de hidrógeno y el paciente se sienta y recibe una luz de alta intensidad. La luz activa el blanqueador para acelerar su penetración, efectivamente blanqueando los dientes en solo una hora. Nosotros usamos el sistema ZOOM, que usa luz en vez de láser, lo que hace que los dientes experimenten menos sensibilidad porque las luces no calientan tanto los dientes y son más efectivas a la hora de blanquear. ¿Cuánto tiempo se toma? Aproximadamente una hora ¿Tiene alguna desventaja hacerse este tratamiento? El único riesgo es que temporalmente experimentas sensibilidad en los dientes. ¿Todo el mundo es un buen candidato para hacerlo? No debes hacerlo si tienes cavidades o caries, y tampoco se pueden blanquear trabajos como coronas, carillas entre otras cosas, porque la porcelana no cambia de color. Es bueno siempre ir a ver a tu dentista antes de blanquearte los dientes porque si tienes alguna carie o diente roto, el blanqueador se puede meter dentro del diente y esto causa muchísima sensibilidad. ¿Cuánto tiempo duran los resultados? Normalmente los dientes aclaran como 4 veces más y los resultados duran entre 3 y 6 meses, pero todo depende del tono que tengas inicialmente y también de tu estilo de vida, por ejemplo, si fumas, tomas café, vino rojo o té. ¿Qué se debe saber antes de hacerse este procedimiento? Todo el mundo tiene resultados diferentes. Algunas personas obtienes excelentes resultados, mientras que a otras los dientes no se les ponen tan blancos. Si los productos que compras en la farmacia te funcionan, vas a obtener mejores resultados con este proceso. Siempre debes consultar a tu dentista para saber si eres candidato para blanquearte los dientes. ¿Qué precio tiene? El blanqueamiento con ZOOM normalmente cuesta entre $800 y 1,200, y eso incluye un paquete para seguir con el blanqueamiento en casa. ¿Son efectivos los productos que venden en las farmacias? Las pastas dentales no son tan efectivas porque solo remueven las manchas superficiales. Usar una pasta dental blanqueadora y también tiras de blanqueamiento, es una buena manera para blanquear rápido y para una ocasión especial. Para que este proceso sea efectivo y más duradero, bebe ser también complementado con un blanqueamiento profesional en un consultorio.

