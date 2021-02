Close

Blake Lively confiesa que se sintió insegura sobre su cuerpo durante el posparto por culpa de la moda La actriz de Gossip Girl ha compartido en sus redes sociales que no encontraba nada que le sentase bien a su silueta cinco meses después de dar a luz a su tercera hija. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Credit: Jackson Lee/GC Images La actriz Blake Lively, famosa por interpretar a Serena en Gossip Girl, nos tiene acostumbradas a estilismos impecables tanto sobre la alfombra como en su día a día. Incluso durante el embarazo, época en la que mantuvo su apretada agenda profesional, la madre de tres lució más espectacular y radiante que nunca. Celosa de su vida privada, la intérprete nunca ha compartido detalles de su matrimonio con Ryan Reynolds, ni sobre su papel de madre de tres niñas: James, Inez y Betty. De hecho, es tanto el secretismo que mantiene, que del nacimiento de sus pequeñas nos hemos enterado meses después. Pero este fin de semana se cumplía un año de su última aparición en el programa The Tonight show starring Jimmy Fallon (NBC), y quiso aprovechar el aniversario para compartir una experiencia nada agradable que vivió entonces. ¡No encontraba nada que ponerse! Lively había dado a luz unos meses antes y no conseguía ningún modelo que le quedara bien a su figura posparto. Y eso, con los recursos y contactos de la popular actriz, es un problema. Image zoom Credit: Andrew Lipovsky/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images "Combiné una camisa de Lanvin y un vestido de Net a Porter para hacer este precioso conjunto. Porque nadie tenía muestras que me valieran después de dar a luz. Y tantas otras prendas de las tiendas tampoco me quedaban. Muchas. Demasiadas", compartió en sus historias de Instagram. "Esto no envía un gran mensaje a las mujeres cuando sus cuerpos no encajan en lo que las marcas tienen que ofrecer. Es alienante y confuso. Y desearía haberme sentido entonces tan segura de mí misma como ahora, un año después, mirando atrás. Ese cuerpo me dio un bebé. Y esta produciendo todo el suministro de alimentos de ese bebé. Qué precioso milagro. Pero en vez de sentirme orgullosa, me sentía insegura. Simplemente porque no me quedaba bien la ropa. Qué ridículo parece eso en retrospectiva". Image zoom Credit: Instagram/ Blake Lively La protagonista de Green lantern aprovechó la anécdota para lanzar un mensaje a las marcas. "Katie Sturino [una bloguera con curvas defensora del movimiento body positive] y otras mujeres están ahí fuera retando a las marcas a hacerlo mejor, ayudando a las mujeres a no sentirse solas. Y está haciendo un progreso significativo. Ella me recuerda que todos podemos pedirle a las marcas que amamos que lo hagan mejor", concluyó. Image zoom Credit: JNI/Star Max/GC Images La mujer de Ryan Reynolds ha recibido mucho apoyo de su entorno. Por ejemplo, Sophie Turner, de Game of Thrones, quien fue madre el pasado julio junto a su esposo, el cantante Joe Jonas, mandó un mensaje de apoyo a la actriz a través de la misma red social. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quién sabe si Lively, con su influencia en la industria del espectáculo y su amistad con varios diseñadores, conseguirá que le escuchen y que las marcas de moda comiencen a diseñar para todos los tipos de cuerpo que existen.

