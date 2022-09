Blake Lively anuncia su cuarto embarazo con un fabuloso minivestido de lentejuelas La actriz y esposa de Ryan Reynolds aprovechó su paso por un evento para presumir su pancita en un minivestido semitransparente con lentejuelas de Valentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que las celebridades han dejado atrás lo de anunciar que esperan un bebé mostrando el test de embarazo positivo o una ecografía. Si el pasado enero la cantante Rihanna dejaba a todos con la boca abierta presumiendo su pancita al aire con un abrigo acolchado fucsia de Chanel, ahora es la actriz Blake Lively quien ha revelado la buena nueva con un modelito alejado de los estilos clásicos premamá ¡sobre la alfombra roja! La protagonista de Gossip Girl de 35 años, es toda una veterana en el asunto, pues será su cuarto hijo con su marido, el también actor Ryan Reynolds. Y decidió aprovechar su presencia en el evento World Women's Summit de la revista Forbes, donde presidió uno de los paneles, para compartir su felicidad. Con un brillo especial su mirada, la intérprete optó por un minivestido semitransparente con lentejuelas metalizadas y cuentas doradas bordadas de la firma Valentino que marcaba su incipiente barriga de buenaesperanza. Blake Lively anuncio cuarto hijo embarazo Ryan Reynolds Credit: Taylor Hill/Getty Images Con el espíritu chic de Serena Van Der Woodsen, su personaje en la serie que le dio el éxito, acompañó el traje de inspiración años 70 con accesorios que reforzaban el aire retro de su look: un pañuelo de gasa inundado al cuello, pendientes de aro XXL con brillos y zapatos de altísima plataforma y tacón con pulsera al tobillo de color blanco. En cuanto a su look de belleza, la estrella apostó por usar una diadema dorada en su melena rubia suelta en suaves ondas y un maquillaje muy natural con una piel impecable y luminosa. Blake Lively anuncio cuarto hijo embarazo Ryan Reynolds La pareja el pasado mes de junio por Nueva York. | Credit: Gotham/GC Images La primera vez que vimos a Lively embarazada fue en octubre de 2014, cuando también eligió un traje con brillos, en este caso largo y de Michael Kors, para presumir sus curvas premamá. Siempre nos ha fascinado su estilo de maternidad. Blake Lively anuncio cuarto hijo embarazo Ryan Reynolds En 2014. | Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Michael Kors Casada desde 2012 con Ryan Reynolds, de 45 años, conocido por su papel de Deadpool en la saga del superhéroe entre otros roles, la pareja es famosa por profesarse mucho amor en público, con emotivos discursos al recoger premios y honores; y por gastarse bromas en las redes, con Reynolds publicando fotos en las que él sale bien pero su mujer no tanto. Blake Lively anuncio cuarto hijo embarazo Ryan Reynolds En 2016 junto a Reynolds y sus hijas James e Inez. | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reynolds anunció en diciembre que se tomaba un descanso de la actuación para poder pasar tiempo con su familia. El matrimonio ya disfruta de tres hijas en común: James, de 7 años, Inez, de 5 y Betty, de 2, y estamos deseando saber si esta vez la icigüeña les traerá un varoncito o seguirán sumando niñas a su hogar. ¡Enhorabuena!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Blake Lively anuncia su cuarto embarazo con un fabuloso minivestido de lentejuelas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.