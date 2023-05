Blac Chyna reacciona a viejas fotos suyas y envía mensaje sobre el uso de rellenos en la cara La rapera de origen dominicano reflexionó sobre su increíble transformación al compartir fotos de cómo lucía antes de removerse los rellenos en las mejillas y mandíbula. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Blac Chyna Credit: Photo by Raymond Hall/GC Images Blac Chyna está lista para dar la bienvenida a su mejor versión y así lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Recientemente, la rapera habló sobre cómo le sorprende verse a sí misma en sus fotos pasadas antes de removerse los rellenos del rostro. Para la celebración de su cumpleaños este mes de mayo, la intérprete de la canción "Doom" compartió tres fotos en sus redes sociales en las que señaló que ahora se siente mejor consigo misma y compartió un mensaje con sus millones de seguidores sobre los tratamientos de belleza extremos. "Esa cara… me veía como loca, como esa primera foto fue unos meses antes de que me quitara los rellenos. Me veo mucho mejor. Mujeres, esa no es la manera. Miren mis labios, mis labios ya bajaron gracias a Dios", dijo en un video en su perfil de Instagram. "No vale la pena", agregó. Black Chyna Black Chyna Left: Credit: Instagram / Black Chyna Right: Credit: Instagram / Black Chyna SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a principios de marzo de este año, cuando la modelo de 34 años reveló a sus fans que iba a someterse al proceso de removerse los rellenos de las mejillas y la mandíbula al entender que ya tuvo "suficiente". La ex de Rob Kardashian también se está reintroduciendo con su nombre real al mundo y sus seguidores. "Blac Chyna (La marca) vs. Angela White próximamente... Voy a desglosarlo todo", comentó en sus redes. Sobre qué la inspiró a cambiar, Chyna explicó: "Primero que nada, estoy cansada de la apariencia. Y no es halagador, no es lo que parezco. Cambió por completo mi rostro y estoy lista para obtener de vuelta a Ángela".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Blac Chyna reacciona a viejas fotos suyas y envía mensaje sobre el uso de rellenos en la cara

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.