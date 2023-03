Blac Chyna eliminó sus rellenos faciales y ¡parece otra persona! La ex de Rob Kardashian y Tyga se cortó las uñas, disolvió sus fillers y también se sometió a una reducción de senos y glúteos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir blac chyna fillers rellenos cara Credit: Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP Blac Chyna, quien mantuvo una tóxica relación con Rob Kardashian, compartió con sus 16.6 millones de seguidores en Instagram un video donde muestra los resultados de derretir sus rellenos faciales. En el clip, que ya cuenta con más de 246 mil vistas y un sinnúmero de comentarios, vemos a la expareja de Rob Kardashian ataviada con ropa deportiva en tono rosado, gorro de lana y cero maquillaje. "Quitándome todos los rellenos de la cara, ¡estoy tan feliz!", escribió Angela White -nombre real de Blac Chyna- en el pie del video. FOTOS: La impresionante transformación de Blac Chyna "Básicamente, quiero disolverlo todo. Empezar desde cero. Estoy cansada de esta apariencia, no es halagadora. No me parezco a mi. Mi cara ha cambiado totalmente y estoy lista para volver con Angela. Es hora de un cambio", se escucha decir a la empresaria de 34 años en el clip. La madre de Dream Renée Kardashian y King Cairo Stevenson ha estado documentando su proceso de transformación a través de sus redes. "Como todos saben, he estado cambiando mi vida y cambiando mi forma de ser. Entonces, una de las cosas que siento que me llevará al siguiente nivel es obviamente eliminar algunos de estos", dijo la bailarina, quien también documentó su proceso de reducción de senos y glúteos. Ademas, la ex del rapero Tyga reveló que se deshizo de sus uñas largas. "Voy a dejar que todas las otras jóvenes vengan, voy a pasar la batuta. Estoy en mi viaje en este momento y solo quiero comenzar fresca, limpia. Un saludo a las chicas que quieren obtener los rellenos. No estoy diciendo que no lo hagas, pero solo para mí, estoy en otra fase".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Blac Chyna eliminó sus rellenos faciales y ¡parece otra persona!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.