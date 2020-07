Bite Beauty ahora te da la oportunidad de hacer tu propio labial desde casa Al labial que hagas le puedes poner el aroma que quieras y hasta un nombre. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Bite Beauty está entre las marcas más populares en cuanto a labiales se refiere y no es para menos. Todos sus productos están hechos con ingredientes naturales repletos de antioxidantes e ideales para mantener la piel o en este caso los labios, en óptimas condiciones. En los labiales de la marca puedes encontrar ingredientes como extractos de aceite de coco, semillas de girasol y aceite de olivo, al igual que minerales volcánicos, encimas de papaya, mango salvaje africano, acal y néctar de agave. Por eso su Lip Lab se ha vuelto tan popular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para las que no lo sepan aún, el Lip Lab the Bite Beauty es un espacio en dónde puedes ir a crear tu propio color de labios. Con la ayuda de expertos, puedes hacer tus propias mezclas de colores, agregarle el aroma que quieras y hasta ponerle un nombre. Es realmente una experiencia increíble. Y resulta que ahora, esa misma oportunidad la vas a poder tener, pero desde la comodidad de tu hogar. De ahora en adelante los expertos estarán disponibles virtualmente para ayudarte a crear ese color de labios que tanto has buscado. El proceso será igual que cuando vas al “laboratorio”, pero sin tener que moverte de tu casa para cuidarte y cuidar a los tuyos, pero sobretodo para mantener la distancia social hasta que todo esto acabe. Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía Image zoom Para disfrutar de esta experiencia única, Lo único que tienes que hacer es entrar a Liplabboutique.com y elegir primero la locación que quieres usar -Soho o Brooklyn- luego seleccionas el servicio que quieres. Actualmente puedes elegir hacer un labial por el precio de $60 o dos labiales por el precio de $120. El proceso dura entre 30 y 45 minutos, y tu labial será enviado a tu casa entre 24 y 48 horas después de tu cita. Además, el envío es gratis.

