Birth of Beauty: América Latina, cuna de los aliados naturales de belleza más buscados Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Canva Las ricas y extensas tierras de América Central y del Sur, albergan millones de recursos naturales que se emplean en la industria de la belleza por sus propiedades beneficiosas para la piel. ¡Descubre los ingredientes más demandados e incorpóralos a tu rutina! Empezar galería México- Agave Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Gabriel Perez/ Getty Images El agave, una planta oriunda de México, se utiliza desde tiempos ancestrales en tratamientos y rituales de belleza. Gracias a sus efectos antiinflamatorios, desinfectantes y purificantes, deja la piel limpia, suave, radiante y revitalizada. En cuanto al cabello, permite eliminar el encrespamiento a la vez que aporta mucho brillo e hidratación. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Rizos manejables Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Cortesía Si tienes el cabello rizo, esta crema con aloe vera y agave te ayudará a mantener tus bucles hidratados y definidos sin acartonarlos. Además elimina el frizz y deja el pelo brillante y sedoso. CHI Aloe Vera With Agave Nectar Moisturizing Curl Cream, de CHI. $26.25. ulta.com 2 de 10 Ver Todo Perú - Mango Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Mur Jito/ 500 px Perú es el segundo país de América Latina que más mango exporta. Esta fruta tropical, originaria de Asia, promueve la producción de colágeno, previene el daño solar y el envejecimiento prematuro gracias a su poder antioxidante y son una gran fuente de vitamina C. Además, su contenido en fibra ayuda a limpiar el cuerpo desde dentro purificando el sistema digestivo. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Piel sedosa Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Cortesía Extracto de mango con propiedades antiinflamatorias, hibisco exfliante, aceite de cáñamo y manteca de karité emoliente combinan sus propiedades en esta loción que mejora el estado general de la piel. De textura ligera, humecta en profundidad y deja la piel sedosa y nutrida. Mango Nectar & Hibiscus Herbal Body Moisturizer, Limited Edition, de Hempz. $25. ulta.com 4 de 10 Ver Todo República Dominicana - Moringa Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Prasenjit Kar/ iStock Originaria del norte de la India, la moringa es una planta que puede crecer en climas tropicales y se cultiva extensivamente en República Dominicana. Entre sus beneficios: reduce la inflamación, promueve la producción de colágeno y es rica en vitaminas y nutrientes. 5 de 10 Ver Todo Tratamiento reparador Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Cortesía Este suero multiusos está formulado con moringa y jojoba para fortalecer las fibras capilares, combatir la sequedad del cuero cabelludo, reparar los folículos dañados y reducir la caída del cabello. Un aceite mágico que equilibra la cabellera y sella la humectación. Moringa + Jojoba Treatment Oil, de Verb. $20. ulta.com 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Guatemala - Chia Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Elena Fedorina/ Moment/ Getty Images Nativa de México y Guatemala, la chia es una planta con una gran concentración de ácidos grasos omega 3, omega 6, hierro y proteínas. Apodada superalimento, el aceite de sus semillas se emplea en belleza porque fomenta la producción de colágeno, un agente que combate arrugas, acné e imperfecciones. También ayuda a las pieles que sufren dermatitis, psoriasis o rosácea. 7 de 10 Ver Todo Rostro luminoso Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Cortesía Reduce las líneas de expresión y pequeñas arrugas con este suero rico en ácido láctico y vitamina C. Una combinación a la que se suman otros ingredientes naturales como extracto de semilla de chia, girasol o pomelo para dejar tu piel resplandeciente. Biolumin-C serum, de Dermalogica. $139. ulta.com 8 de 10 Ver Todo Ecuador - cacao Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Además de ser un alimento delicioso, el cacao contiene más de 300 sustancias beneficiosas para la piel que incluyen vitaminas, minerales, fitonutrientes, flavonoides y aminoácidos. Entre sus efectos: retrasa el envejecimiento, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, hidrata en profundidad, combate la celulitis (por su contenido en cafeína), exfolia las células muertas, da luminosidad y tersura. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Cuerpo de diosa Birth of Beauty ingredientes naturales América Latina Credit: Cortesía Revela una piel suave, uniforme y rejuvenecida con este exfoliante suave que combina manteca de semilla de cacao, rica en antioxidantes, y canela, conocida por sus propiedades antisépticas. Este dúo dinámico de ingredientes también hidrata en profundidad y previene la pérdida de agua. Cocoa Cinnamon Dual Exfoliant, de Pacifica. $14.ulta.com 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Birth of Beauty: América Latina, cuna de los aliados naturales de belleza más buscados

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.