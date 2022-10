Birth of Beauty: descubre el poder de las uvas italianas para cuidar tu piel Desde la piel a las pepitas, conoce todos los beneficios de este ingrediente natural y cómo puedes aprovechar sus propiedades. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las uvas no son simplemente una deliciosa fruta, digestiva, rica en vitaminas y antioxidantes, ¡son también grandes aliadas de nuestra belleza! Podemos disfrutar de esta fruta durante todo el año porque nos ayudará a mantener una piel más tersa y firme pero también más suave e hidratada. Y además de fresca, podeos consumirla como alimento, en cápsulas o incluso en forma de mascarillas caseras. Aunque sus propiedades son muchas y se ha demostrado que ayuda a reducir ciertas enfermedades cardiovasculares, hemos recopilado los cuatro efectos más importantes sobre la dermis. 1. Poder antienvejecimiento La uva tiene polifenoles, como el resveratrol, que son unos potentes antioxidantes que evitan que se degrade la producción de colágeno y elastina de nuestra piel. Esto significa que es muy efectiva para combatir el envejecimiento acelerado, previene y elimina arrugas, mejora la decoloración y las manchas, y mantiene la firmeza y elasticidad. Beneficios uvas piel Credit: Cortesía Aceite para el rostro con resveratrol Santorini Grape Velvet Skin Drink, de Korres. $50. ulta.com 2. Carácter detox La uva contiene vitamina A, B, C y E, fósforo, calcio y yodo. Esto significa que es la reina de las frutas purificantes, por lo que es habitual que se incluya en las recetas detox. Su poder desintoxicante y depurador ayuda a que todas aquellas impurezas que puedan haberse acumulado en la piel se eliminen, dándole un aspecto radiante y luminoso. Beneficios uvas piel Credit: Cortesía Crema hidratante STEM CELLULAR Anti-Wrinkle Moisturizer, de Juice Beauty. $70. ulta.com 3. Propiedades exfoliantes La fruta machacada y sus pepitas son excelentes ingredientes para una mascarilla casera, sobre todo si los combinamos con otros elementos con beneficios complementarios como la avena, aceite de almendras o el yogur. Además de activar la producción de fibras de colágeno y elastina, renuevan las células, consiguiendo de esta forma limpiar en profundidad nuestra piel. En el video puedes ver qué fácil es hacer estas mascarillas en tu propia casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4. Escudo multifunción Se ha demostrado que algunos de los componentes de las uvas nos protegen la piel frente a los rayos ultravioletas procedentes del sol. En concreto, destacamos los flavonoides, que protegen las células del organismo de daños que podrían contribuir al desarrollo de cáncer de piel. Además, distintas partes de la uva se pueden aprovechar en la cosmética para proteger de la contaminación y los radicales libres que oxidan la piel y la envejecen de manera prematura. ¿A qué esperas para incluirla en tu dieta y en tu rutina de belleza?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Birth of Beauty: descubre el poder de las uvas italianas para cuidar tu piel

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.