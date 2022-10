Birth of Beauty: descubre todos los beneficios de la calabaza, fruto de origen americano, en tu piel y cabello Existen centenares de especies de calabaza y muchas se cultivan en México y América Latina. Mira todo lo que puede hacer por tu salud y belleza. Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Uno de los regalos que nos ofrece la naturaleza en otoño es la calabaza. Este fruto es originario de América y se sigue cultivando en muchos de sus países como México, donde se producen cada año más de 130,000 toneladas. Además de consumirse como verdura, es uno de los cultivos que se aprovechan de manera integral, pues además de su pulpa, se se puede comer su cáscara, semillas y flores. Pensemos en su delicioso sabor y cómo podemos emplearla tanto en platos salados, como sopas, arroces y asados, como en dulces, en forma de pastel o flan. birth of beauty calabaza latina piel Credit: Nailotl Méndez Paredes / EyeEm Las hojas y las raíces también se utilizan en la medicina tradicional y en la cosmética. E incluso su alegre color naranja la convierte en un objeto de decoración ideal para el otoño. Lo que muchos desconocen es que también es muy apreciada en el mundo de la belleza. Repleta de fibra, vitamina A, C, E, B6, tiamina, niacina, minerales como potasio, cobre, hierro y magnesio, y otros nutrientes como ácido fólico, estos son algunos de sus beneficios para la salud. birth of beauty calabaza latina piel Credit: Pat McLean/ DigitalVision Antienvejecimiento Su intenso color naranja ya nos da una pista de que es rica en vitamina C, uno de los antioxidantes más potentes, que previene el envejecimiento celular. También contiene betacaroteno, que se convierte en vitamina A en el cuerpo y ayuda a reducir la aparición de líneas finas, arrugas y textura áspera, por lo que tu piel se verá tersa y suave. Recuerda que los antioxidantes también protegen de los efectos dañinos del sol, siempre combinados con un bloqueador. birth of beauty calabaza latina piel Credit: Cortesía Mascarilla Pumpkin Enzyme Mask, de Peter Thomas Roth. $60. ulta.com Iluminador Sus alfa-hidroáxidos y enzimas son exfoliantes naturales, que eliminan las células muertas y los residuos de la piel, revelando una superficie más suave, brillante y homogénea. Además, combate las manchas. Puedes usarla en mascarillas caseras con otros ingredientes de tu despensa para comprobar su eficacia desde la primera aplicación. birth of beauty calabaza latina piel Credit: Cortesía Suero iluminador y reafirmante, C-Firma Day Serum, de Drunk Elephant. $78. ulta.com Hidrante y antiinflamatório En su plétora de vitaminas encontramos dos muy importantes para n buen estado de la piel. La vitamina E se encarga de mantenerla hidratada y la vitamina T es un agente antibacteriano que redice la aparición de acné. Combinado con sus propiedades antiinflamatorias la convierte en el aliado ideal para tratar este tipo de problemas dermatológicos, así como la irritación. Cabello fuerte Es un fruto rico en zinc, uno de los componentes más utilizados contra la caída del cabello que ayuda a regenerar la fibra capilar. Combinado con su vitamina A, trabaja para que el pelo crezca sano y fuerte. Estos elementos influyen en la producción de sebo, hidratante natural del cuero cabelludo. birth of beauty calabaza latina piel Credit: Cortesía Exfoliante para el cuerpo Pumpkin Spice Latte, de Tree Hut. $10.49. ulta.com Depurativa Esta fruta tiene poderes diuréticos y además de ser muy versátil a la hora de cocinar, es muy baja en calorías ¡y saciante! Perfecta para las dietas diseñadas para perder peso, contienen muchas vitaminas, minerales y aminoácidos, por lo que tu alimentación estará completa y tu cuerpo nutrido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Relajante La semilla de calabaza contiene el amino ácido triptófano, un nutriente que relaja el cuerpo, calma los nervios, mejora el sueño y mejora la transmisión de señales entre neuronas.

