Biotina: ¡la clave para un cabello de otro mundo! La biotina es una de las vitaminas que más contribuye al crecimiento del cabello y a mantenerlo fuerte y sano. Aquí sus beneficios y consejos para que la incorpores a tu rutina de belleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy dedicamos este capítulo de los #EspecialesconKika a la biotina y su papel clave en la salud del cabello. En este video encontrarás sus beneficios y sabios consejos para que la incorpores a tu rutina de belleza y cuidado capilar. La biotina es una vitamina soluble en agua que forma parte de la familia de la vitamina B. También se conoce como vitamina H. Con la llegada del verano y de las altas temperaturas, nuestro pelo sufre más por la exposición prolongada al sol y pierde vitalidad y fuerza. La biotina te ayudará a reforzar el cabello y a mantenerlo en condiciones normales. pelo biotina Credit: kika Rocha ¿Quieres conocer a fondo más beneficios de la biotina para tu cabello? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Dos formas de incorporar la biotina a tu rutina de cuidado son: La primera, utilizando productos capilares que ya la contengan en su fórmula. En el mercado hay champús, acondicionadores, mascarillas y otras alternativas disponibles en farmacias y líneas de salón. La biotina que viene presente en estos productos capilares limpia el cuero cabelludo, mantiene el PH equilibrado y deja el pelo sano y brillante. greens Credit: Kika Rocha La segunda forma, es incluir en tu dieta alimentos que la contengan como hígado, productos lácteos, desde leche hasta queso fresco o yogurt, setas y verduras que son una gran fuente de esta vitamina. También puedes consumir huevos, pescados blancos, legumbres, cereales integrales, repollo, brócoli, patata y otros tubérculos. Puedes igualmente incorporar a tu dieta las cápsulas de complejo vitamínico B que ya la contiene en su formula. B complex Credit: kika Rocha Después de leer estas recomendaciones, no dejes de incorporar a la biotina en tu régimen de belleza, ¡verás el cambio maravilloso de tu cabellera!

