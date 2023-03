¿Conoces los riesgos de los implantes corporales hechos con biopolímeros? El doctor Andrew Peredo ha salvado la vida a muchas mujeres que padecen serios efectos secundarios por estas nocivas sustancias usadas para aumentar glúteos y otras zonas del cuerpo. Aquí nos explica y advierte sobre esos peligros en nuestro organismo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El doctor Andrew Peredo ha salvado la vida a muchas mujeres que padecen serios efectos secundarios por los implantes de biopolímeros, nocivas sustancias usadas para aumentar glúteos y otras zonas del cuerpo. Para esta entrega de los #EspecialesconKika acudimos en Nueva York a su consultorio donde ejerce como cirujano plástico y experto en estética. Como verás en el video arriba nos ofreció su experiencia y atención para explicarnos sobre el riesgo mortal que pueden causar estos biopolímeros que se implantan en el cuerpo de mujeres y hombres para transformar zonas como glúteos, caderas y otras áreas donde los pacientes buscan aportar mayor volumen a su silueta. "La presión social por lograr una estética soñada ha llevado a muchas personas a buscar alternativas muy riesgosas para transformar sus siluetas", afirma. "No todas las mujeres pueden tener la silueta natural de famosas como Jennifer López, por ejemplo, o como la de las Kardashian quienes acuden en Hollywood a grandes expertos para sus retoques". Es por esto que muchas personas, por desconocer los riesgos físicos y ansiosos de transformarse para lucir de acuerdo a los cánones del momento, terminan en malas manos y sufren consecuencias lamentables. "He conocido casos de personas que ni siquiera van a consultorios médicos", afirma Peredo. "Van a sótanos donde algunos inescrupulosos y no calificados les inyectan biopolímeros y otras sustancias tóxicas, rellenos que se consiguen incluso en almacenes donde venden materiales de construcción. Allí está el peligro mortal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El doctor Peredo nos cuenta de casos de pacientes en muy mal estado que acuden a su consultoría a pedirle que salven sus vidas antes de cualquier retoque estético. "Las pacientes vienen luego de años de sufrimiento con migraña, fatiga, insomnio, dolores articulares o musculares, infecciones urinarias, entre muchos otros". La gravedad del tema es que no relacionan estos síntomas y otros más graves con los implantes que llevan en sus cuerpos. Biopolimeros Credit: Cortesia Dr Andrew Peredo "La única solución para salvarles la vida a estos pacientes es realizar una compleja cirugía para remover todos los tejidos en los glúteos y otras zonas donde están implantadas estas sustancias tóxicas", dice Peredo. "Es casi como hacer una mastectomía donde debe sacarse el tejido comprometido para poder empezar a sanar". Muchos pacientes quedan aliviadas y agradecen el simple hecho de sentirse mejor y libres de tóxicos. "Otras desean alternativas como la cirugía plástica para lograr un levantamiento de glúteos y la transferencia de grasa corporal de otras partes del cuerpo para lograr recuperar un poco del volumen en la zona afectada por la remoción de los biopolímeros". Este procedimiento está explicado por el doctor Peredo en el vídeo de arriba. Estos artículos tan serios son un llamado de alerta y atención a los riesgos incalculables de ciertos procedimientos no soportados por un profesional en la materia. La función del doctor Andrew Peredo con su testimonio busca ante todo crear consciencia y dar una seria advertencia sobre el peligro mortal de abusar con sustancias como los biopolímeros. Como siempre lo hacemos, es de vital importancia advertir que para realizarse cualquier tratamiento médico o estético es importante recurrir a un profesional en la materia. Esto asegura la mejor atención y resultados deseados en cualquier caso.

