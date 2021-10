Billie Eilish se prepara para lanzar su primera fragancia La primera fragancia de la cantante se llama Eilish y la botella está inspiradas las partes del cuerpo favoritas de la artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Son muchas las famosas que ya se han embarcado en el mundo de la belleza, ya sea lanzando productos para el cuidado de la piel, alguna fragancia o una línea o colección de maquillaje, tal y como recientemente lo hizo Rosalía junto a MAC Cosmetics. Y es que en la mayoría de los casos son los mismos fanáticos los que le piden a sus celebridades favoritas que lancen alguna línea de ropa o de productos de belleza, por eso muchos se animan a hacerlo. A esa lista de famosos ahora que se han vuelto empresarios, se une Billie Eilish. La cantante acaba de anunciar que pronto lanzará su primer perfume llamado Eilish. "Yo tenía la idea de crear una fragancia hace miles de años", le confesó la artista a la revista Allure. "Siempre había querido hacer esto". el perfume que es vegano y libre de crueldad, está compuesto con notas de ámbar, vainilla, cocoa, rosas, almizcle y madera, y la artista lo creó junto a la compañía Parlux, la misma que han usado otras celebridades para crear sus fragancias. "Cuando ellos me enviaron la primera muestra, casi me pongo a llorar porque era perfecto", confesó Eilish. "Fue increíble". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diseño de la original botella dorada, que estará a la venta el próximo mes de noviembre en billieelilishfragrances.com, está inspirado en sus partes favoritas del cuerpo, como el pecho, el cuello y la clavícula. "Estoy muy emocionada de finalmente de finalmente poder compartir con ustedes el debut de mi fragancia Eilish", escribió la popular cantante en el pie de una foto que publicó en su cuenta de Instagram, y en la que muestra por primera vez su nuevo bebé. "Esta es la esencia que he perseguido por años y años. Este es mi olor favorito del mundo. Las fragancias siempre han formado una gran parte de mi vida y mi existencia, y fue un honor crear esta esencia y hacer mis ideas una realidad. Esta ha sido una de las cosas más emocionantes que he hecho".

