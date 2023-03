Los mejores looks de los Billboard Women In Music Awards 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Billboard Women in Music, Becky G, Ivy Queen Credit: Steve Granitz/FilmMagic; Monica Schipper/Getty Images; Steve Granitz/FilmMagic Este miércoles la revista Billboard celebró a las mujeres en la música con una gala en su honor. A continuación verás todos los atuendos que vistieron las celebridades. ¿Quién lució mejor? Empezar galería Adrienne Houghton adrienne bailon Credit: Steve Granitz/FilmMagic La cantante y presentadora latina optó por un atuendo negro de vestido ceñido, guantes largos y acesorios de cuero. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Becky G Becky G, billboards Credit: Steve Granitz/FilmMagic Nicolas Jebran creó el minivestido que llevó la joven cantante en la alfombra junto a un velo azul real. 2 de 7 Ver Todo Ivy Queen Ivy Queen Credit: Monica Schipper/Getty Images La Caballota recibió el premio "Icon" presumiendo un vestido plateado de hombros esculturales confeccionado por Rey Ortiz. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Olivia Rodrigo olivia rodrigo Credit: Steve Granitz/FilmMagic Aunque la cantante fue una de las chicas más jóvenes en la gala, eligió vestir un look vintage de Chloé. 4 de 7 Ver Todo Rosalía rosalia Credit: Steve Granitz/FilmMagic La española fue reconocida como Productora del Año vistiendo un suéter cropped sobre un sensual vestido transparente decorado con cristales. 5 de 7 Ver Todo Madison Beer Billboard Women in Music Credit: Steve Granitz/FilmMagic Impactó con esta propuesta dramática de escote atrevido creado por Roberto Cavalli. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Quinta Brunson Billboard Women in Music Credit: Steve Granitz/FilmMagic Otra de las que optó por un estampado salvaje fue la actriz y directora de Abbot Elementary con esta prenda de Sergio Hudson. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

