Los mejores looks de belleza de los Premios Billboard de la Música Latina 2022

Melenas XXL, coletas creativas y texturas naturales protagonizaron los peinados de la premiación, junto a maquillajes impecables en los que los labios jugosos y la piel trabajada fueron el centro de atención. Estas fueron nuestras favoritas.

Christina Aguilera y Becky G

La cantante de raíces ecuatorianas recibió el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza y cantó una ranchera que dejó a todos boquiabiertos. Recogió su cabellera platinada en una coleta alta que se dividía en dos trencitas, dándole un aspecto muy juvenil. Apostó por un maquillaje natural en el que destacó sus labios con mucho brillo. Por su parte, Becky G contrastó la luminosidad de su traje con un maquillaje en tonos tierra, perfecto para su piel, y dejó su melena azabache suelta y lacia.

Natti Natasha

La cantante nunca deja indiferente a nadie con sus looks y esta vez apostó por un sensual traje ¡de látex! Con el cabello semirrecogido en un moño alto con mechones sueltos que enmarcaban su rostro, se presentó con la piel impecable y luminosa, labios jugosos decorados con un aro y los ojos destacados por pestañas definidas.

Andrea Meza

La exrreina de belleza, quien entregó uno de los galardones, sorprendió con su transformación en la alfombra, pues se ha pasado al bando de las rubias. Con la melena lisa y suelta, destacó su mirada con sombras intensas y abundantes pestañas.

Chiky Bombom

Nos encanta que la participante de Top Chef VIP haya decidido apostar por mostrar su cabello natural. Con un vestido muy escotado de pedrería, sus labios rojos se robaron el protagonismo de su look beauty.

Carmen Villalobos

Con ese cuello alto, la conductora optó por llevar el cabello en un moño alto, de aire casual, equilibrando el glamour del traje. Igual que el maquillaje, muy sencillo con un delineado de ojos marcado y la piel luminosa.

Patricia Manterola

También con el pelo recogido vimos a la cantante, que se presentó con una cola muy alta y un maquillaje que intensificaba su mirada, manteniendo el resto del look neutro.

Ivonne Montero

Muy sensual, la ganadora de La casa de los famosos lució una cola baja con el cabello lacio y un llamativo maquillaje con sombras de ojos brillantes en tonos violeta, delineado intenso y abundantes pestañas.

Génesis Suero

La reportera fue una de las que vistieron el color de la noche, el amarillo neón. Con la melena recogida en una cola alta, apostó pot destacar sus ojos con sombras brillantes y un poco de gloss en los labios.

Tini Stoessel

La argentina deslumbró con su actuación y nos sedujo en la alfombra con maquillaje clásico e infalible, muy natural, que destacaba sus labios. En cuanto al cabello, dejó su larga melena ombré suelta, lacia y ultrabrillante.

Yandry

Muy glamorosa, la cantante dominico-italiana lució sus rizos definidos y con un tono cobrizo, mientras que para el maquillaje eligió destacar sus labios con un tono rojo muy favorecedor.

Jessica Carrillo

Para conducir la alfombra de la premiación, la periodista eligió un vestido de brillos muy favorecedor. Completó su look con sombras luminosas en tonos claros y abundantes pestañas, manteniendo el resto del maquillaje muy natural y equilibrado.

