Premios Billboard 2019: las mejor vestidas de la alfombra roja

No te pierdas el look más sexy de Becky G, el regreso de Eva Longoria a la alfombra, el vestido de Sofía Reyes... ¡qué nivel!

Becky G
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Se llevó el premio a la más sexy con este vestido-joya de A'Gaci.

Eva Longoria
Kevin Mazur/Getty Images for dcp
Presumió su figura con un minivestido de Alberta Ferretti que dejaba al descubierto unas piernas super tonificadas y luminosas

Taylor Swift
Daniel Torok/Patrick McMullan via Getty Images
Triunfó con un look de volantes super romaántico firmado por Raisa & Vanessa.

Sofía Reyes
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
¡Qué elegante! La cantante se atreve con todos los estilos y este vestido semitransparente con lunares y volantes de la marca española Yolancris.

Ciara
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Derritió a todos posando con su pequeño que iba vestido de Versace de pies a cabeza.

Sofía Carson
Jeff Kravitz/FilmMagic for dcp
Coincidió en gama cromática y volantes con Taylor Swift, pero su vestido de Giambattista Valli tenía un aire mucho más clásico.

Priyanka Chopra
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Espectacular de Zuhair Murad Couture.

Natalie Morales
John Shearer/Getty Images for dcp
En modo bussiness con un vestido-chaqueta que está super de moda.

Olivia Wilde
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
Deslumbró con vestido, zapatos y maquillaje a juego en tonos dorados y metálicos.

Sophie Turner
Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic
La actriz de Game of Thrones optó por el estilo futurista con este jumpsuit de inspiración galáctica.

