Los bikinis slow y made in Medellín que triunfan en la playa Vas a enamorarte de estas piezas hechas a mano por un colectivo de mujeres en Colombia Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si te preocupa el medio ambiente y te gusta llevar un estilo de vida sostenible, seguro que eres fan de la moda slow. ¿No sabes de qué se trata? Es lo contrario a la moda rápidaa o fast fashion, es decir, aquella que se vende en cadenas de moda internacionales a precios muy baratos, pero que suele ser de baja calidad y hecha en condiciones en las que no se respetan los derechos de los trabajadores en muchas ocasiones. Las mejores alternativas para el planeta y para evitar la moda rápida son el vintage y tiendas de segunda mano y, especialmente, cuidar y arreglar la ropa que ya tienes, o también organizar intercambios de ropa con amigas, entre vecinas o en tu trabajo, pero hay prendas, como la ropa interior o la ropa de baño, que nadie compraría de segunda mano obviamente. ¿Qué hacer en esos casos? Lo ideal es buscar marcas que hablan abierta y claramente de su política de sostenibilidad, de dónde y quién fabrica . Normalmente esta información aparece en la sección "about us" (sobre nosotros) en sus páginas web o quizá hablen de ello directamente en sus redes sociales y campañas publicitarias. Si puedes elegir una empresa pequeña y dirigida por mujeres ¡todavía mejor! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta semana te presentamos Love, Martina, una firma de trajes de baño lanzada en EEUU por dos emprendedoras españolas, Kinda y María, en plena crisis de la Covid-19. Además de su diseño irresistible y con cierto sabor 50´s, te gustará saber que todas sus piezas están hechas a mano en Medellín, Colombia, donde la firma trabaja con un grupo de mujeres artesanas que confeccionan sus prendas. Tanto las etiquetas como los adhesivos protectores que llevan los bikinis y bañadores están hechos con papel en lugar de plástico y las bolsas en las que envuelve el producto son de algodón. ¿Convencida?

