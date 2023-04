Estos son los bikinazos más sexis de las famosas esta primavera Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Clarissa Molina y Bárbara de Regil Credit: Instagram Clarissa Molina / Instagram Bárbara de Regil Clarissa Molina y Bárbara de Regil son algunas de las estrellas que han encendido las redes sociales esta temporada al presumir espectaculares y súper sexy piezas de traje de baño. Dale un vistazo a nuestra selección y elige a tu favorita. Empezar galería Karol G Karol G Credit: Instagram / Karol G En su paso por la isla de Puerto Rico a mediados de marzo, la cantante colombiana lució bañador en rojo pasión que hacía juego con su color de pelo, muy al estilo del personaje de Disney La sirenita. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Alix Aspe La copresentadora de La mesa caliente, quien está de disfrutando de su luna de miel con su esposo Diego Betanzo, paralizó las redes con este bikinazo rosa. 2 de 7 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Instagram / Clarissa Molina La presentadora televisión y exreina de belleza presumió su espectacular figura con este traje de baño en un tono morado con detalles de sirena. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Marlenne Favela Marlene Favela Credit: Instagram / Marlene Favela La actriz mexicana mostró un detrás de camara de la grabación de la nueva telenovela de Juan Osorio El amor invencible, en la que interpreta a una villana. ¡Wow! 4 de 7 Ver Todo Ninel Conde La cantante y actriz hizo honor a su apodo 'Bombón asesino' con este súper sexy bikini amarillo adornado con pedrerías. 5 de 7 Ver Todo Bárbara de Regil La actriz y entrenadora fitness mexicana alardeó de su abdomen de acero con esta preciosa pieza con diseños abstractos en su viaje a Honduras. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kim Kardashian La empresaria e influencer vuelve a impresionar con su físico al modelar uno de los modelos de su marca Skims. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

