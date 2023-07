Biby Gaytán sigue la tendencia del verano y maravilla con este look blanco La actriz lució como toda una veinteañera en un evento de cosméticos en CDMX. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Biby Gaytán Credit: Entrefam/The Grosby Group Este verano, hemos visto a varias de nuestras celebridades favoritas vistiendo de blanco de pie a cabeza, desde Jennifer López hasta Shakira. Ahora, la última en seguir la tendencia del blanco ha sido Biby Gaytán y quedamos enamoradas de su atuendo que está perfecto para la temporada. En el evento de Natura Cosméticos en CDMX, la actriz eligió un vestido vaporoso blanco de diseño bohemio, el cual acentuó con sandalias de cuero y su cabello en ondas suaves. Biby Gaytán Credit: Entrefam/The Grosby Group Por supuesto, para el evento dedicado a la belleza, su maquillaje le quedó impecable con un terminado natural y sus ojos ahumados. En la cuenta de Instagram de la marca, Biby compartió con sus fans su secreto de belleza. "Para mi la belleza realmente tiene que venir del interior", se sinceró. "La belleza que solo está en el exterior se deprecia muy rápido. La belleza que va en el interior va incrementando su valor con el paso del tiempo". Elyfer Torres, Biby Gaytán, Rosshanna Bracho, Hypatia Rosado, Teresuch Credit: Entrefam/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el panel, también vimos a la joven actriz de "Betty en NY" Elyfer Torres y las influencers Rosshanna Bracho, Hypatia Rosado y Teresuch.

