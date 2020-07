Natural y sin filtros, Biby Gaytán revela sus tips para lograr un maquillaje espectacular Por primera vez, la artista mexicana compartió paso a paso su ritual de belleza a través de su nuevo canal de Youtube. ¡Anímate y maquíllate como ella! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sin una gota de maquillaje, Biby Gaytán debutó en su canal de Youtube. En su primer video, ofreció un vistazo a su ritual de belleza y además dio un tutorial para lograr un maquillaje ligero y natural. La cantante explicó paso a paso cuál es el secreto para conseguir ese look perfecto que puede ser utilizado para eventos casuales. El primero, es definir las cejas con un cepillito y con color. “Tengo la ceja muy gruesa y trato de definirla apenitas porque si no se me ven como dos azotadores. Solo relleno los huecos”, comentó en el video mientras aplicaba el color chocolate. Image zoom Youtube / Biby Gaytán Una vez definida la ceja, lo siguiente es aplicar la base. Para ella, es importante colocar el líquido en la mano para poder aplicar en el rostro con el dedo anular y difuminar bien con una esponja: “Trato de ponérmelo así porque si lo echo directo a la brocha, se pierde el producto”, con cuidado de no manchar las pestañas ni las cejas. Image zoom Youtube / Biby Gaytán Uno de los secretos de Gaytán, está en saber combinar el corrector y el polvo. Biby usó el primero debajo de los ojos, en el mentón, entrecejo y un pequeño toque en el arco de cupido para dar un efecto de luminosidad a su piel. Asegura que el difuminado es la base para lograr el éxito en el maquillaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Siempre he creído y estoy convencida que el éxito de un maquillaje está en el difuminado. Tanto el maquillaje como el polvo, las sombras. Mientras más difuminado esté, mejor”, contó. Image zoom Youtube / Biby Gaytán Para lograr un efecto de profundidad en la mirada, Gaytán usó un tono terracota en los laterales de los ojos, un rizador y rímel de pestañas. En los labios aplicó un bálsamo hidratante como base, delineó con un tono café claro para dar un efecto más carnoso. La actriz recalcó que a las pieles morenas como las de ella, es recomendable “alejarse de maquillajes rosados” y por el contrario usar tonos amarillentos y colores cálidos. Ver el tutorial completo aquí:

Close Share options

Close View image Natural y sin filtros, Biby Gaytán revela sus tips para lograr un maquillaje espectacular

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.