¡Wow! Mira la fabulosa cartera que le regalaron a Biby Gaytán La actriz y cantante se fue de shopping con una de sus hijas, que le obsequió un bolso con un detalle personalizado que ¡está espectacular! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Biby Gaytán Credit: Photo by Medios y Media/Getty Images Los famosos están disfrutando a lo grande de regalos y momentos inolvidables en familia con motivo del día de la madres, que se celebra este miércoles en México y Biby Gaytán no es la excepción. La hija Alejandra Capetillo de la cantante y Eduardo Capetillo, quien reside en España y viajó a su país para celebrar con su progenitora esta ocasión especial, la llevó a una de las tiendas más lujosas del país donde le obsequió una cartera elegante Coach con un detalle personalizado. "Hoy nos fuimos de compras a buscarle a mi mamá un regalito del Día de las Madres. Nos volvió locas el modelo Tabby de Coach que acabamos de descubrir en colores ideales para primavera", se lee en el mensaje que acompañó el video en su Instagram en el que modelaban uno de los modelos Tabby. "Igual a nuestra salida nos dimos cuenta que podías personalizar tu bolsa o tu llavero que lo hace diez veces más especial. Definitivamente fue una experiencia divertida que nos llevaremos de recuerdo en su bolsa", añadió la joven de 23 años en la publicación. El bolso de hombro que lucieron en el clip es una versión moderna de un diseño de la marca de los años 70, está confeccionado en piel granulada pulida y el compacto 26 cuenta con dos correas desmontables para llevarlo en la mano, como un bolso de hombro corto o al estilo cruzado. Además, viene en diferentes colores. Tabby Shoulder Bag 26 de Coach. $450. coach.com Tabby Shoulder Bag 26 de Coach Credit: Cortesía de la marca SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaytán nunca deja de asombrarnos con su buen gusto y la belleza natural presume en sus redes ya sea con pantalones como los que lleva que nos recuerdan a su memorable participación en la telenovela Dos mujeres y un cambio o sus dotes de bailarina.

