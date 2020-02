¡Biby Gaytán quema las redes con este diminuto bikinazo y cuerpo musculoso a sus 48 años! La actriz del musical Chicago ha sorprendido con su escultural figura en unas imágenes donde luce más sexy y hermosa que nunca. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ave María! Así se queda uno al ser testigo del impresionante cuerpazo de Biby Gaytán. La actriz nos hizo partícipe de sus fabulosas vacaciones en la playa y las imágenes han vuelto locas las redes. A sus 48 años, además de seguir en la ola como actriz, puede presumir de contar con un cuerpo fitness y en plena forma. Las fotografías hablan por sí mismas. La protagonista del musical Chicago tiene que estar en una estupenda forma física para poder hacerlo y desde luego que lo cumple a rajatabla. Junto a su fan número uno y piropeador máximo, su esposo Eduardo Capetillo, nos deslumbrado no solo con su tipazo sino con su flexibilidad con una serie de ejercicios en plena playa. Biby, que ha retomado su carrera actoral y que además formará parte del programa Pequeños Gigantes, ha regresado con más fuerza, ganas y sex appeal que nunca. Que se lo pregunten a su marido quien además de verse también estupendamente no puede evitar que se le caiga la baba con su chica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una pareja ejemplar que despierta el cariño y la admiración de muchos. Entre ellos Paulina Rubio, que no ha podido evitar comentar estas fotos tan entrañables por la parte personal que le toca. “Qué bellos, me gusta tanto su unión desde el primer día que fui parte del flechazo. Amor del bueno”, escribió la artista en una de las fotografías. Estamos con la Chica Dorada, es una delicia verles. Advertisement

