¡Omg! Biby Gaytán tiene 50 años y sin maquillaje parece de 30 La actriz mexicana publicó un video en el que aparece sin una gota de maquillaje y nos dejó boquiabiertos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Biby Gaytán es una de las actrices más queridas y sin duda, también una de las más bellas de la televisión mexicana. Si bien hace tiempo que la artista no realiza ningún proyecto televisivo, sus novelas, en especial, Dos mujeres, un camino, son siempre muy recordadas por sus millones de fanáticos alrededor del mundo. mexicanas. Aunque no la vemos asistiendo a alfombras rojas o eventos relacionados con el medio artístico, gracias a sus redes sociales podemos tener una idea de cómo es su vida lejos de los reflectores, con sus hijos y su esposo Eduardo Capetillo, con quien lleva casi 30 años de casada. Gracias a sus publicaciones, nos podemos dar cuenta de que los años no les han pasado por encima. De hecho, a veces parece la hermana de sus hijas, en especial cuando lleva sus famosos shorts de mezclilla. Incluso, en varias ocasiones ha causado sensación por lucir como toda una adolescente tal y como acaba de pasar con su más reciente publicación. En un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparece maquillándose, al principio del video, la actriz de 50 años, aparece sin una gota de maquillaje y tenemos que admitir que parece de 30. ¡Wow1 No podemos creer lo joven y fresca que luce la artista sin nada de maquillaje. La verdad es que no nos quedamos cortas al decir que parece hermana de sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el video vemos como la mexicana se dispone a maquillarse con un look bastante natural y fácil de recrear. En el proceso vemos que Gaytán tiene bastante facilidad para maquillarse y lo hace muy bien. Nos encantó cómo quedó su rostro y su moderno corte de cabello la hace lucir aún más chic y moderna. Sin duda alguna, la actriz mexicana es una de las mujeres más bellas.

