Biby Gaytán se pone los shorts de Dos mujeres, un camino y causa sensación A sus 50 años, la actriz mexicana parece toda una adolescente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien hace ya muchos años que se retiró de las telenovelas, Biby Gaytán sigue siendo una de las protagonistas favoritas de la pantalla chica. Cualquier cosa que tenga que ver con su vida personal o profesional despierta mucho interés entre sus fieles fanáticos. Por suerte y gracias a las redes sociales sus seguidores han podido seguir viéndola y enterándose no solo de su vida, sino también de sus hijos adolescentes, que también se están haciendo de un nombre en sus respectivas carreras. Eso sí, no se puede negar que lo que más gusta son sus videos de cocina, al igual que los divertidos videos que sube junto a su esposo, el actor Eduardo Capetillo. También nos encanta ver las increíbles vacaciones que hacen en familia con sus dos hijos menores y por supuesto, los fabulosos looks que porta y que la hacen lucir increíble. El mejor ejemplo es el atuendo que llevó recientemente, uno que nos transportó en el tiempo y nos trajo a la mente su icónico personaje en la novela Dos mujeres, un camino. La guapa actriz mexicana causó sensación al publicar un video en sus redes sociales en el que aparece con una blusa estampada con mangas tipo globo, combinada con pantalones cortos de mezclilla, muy parecidos a los que usaba en dicha novela. Lo más increíble es que pareciera que el tiempo no ha pasado por ella porque luce igual o incluso mejor que hace casi tres décadas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Biby Gaytan Credit: Instagram Su figura, en especial sus piernas lucen increíblemente definidas y su rostro como el de una adolescente. Para complementar su look, Gaytán llevó trenzas en su melena y un maquillaje en tonos tierra, en el que resaltaba su icónico labial nude, también muy parecido al que usaba en la icónica novela. Sin duda alguna, necesitamos el secreto de la actriz, porque al parecer encontró la fuente de la juventud. ¡Wow!

