Biby Gaytán con nuevo look que la hace lucir como su personaje en Dos mujeres, un camino La actriz mexicana luce increíble con su melena larga y lacia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien hace más de una década que se retiró de las telenovelas, no es un secreto que cualquier noticia acerca de Biby Gaytán alborota a sus fieles fanáticos. Lo que tenga que ver con su vida de casada, hijos o proyectos, siempre es tema de conversación. Por suerte, el año pasado se dio a conocer que Gaytán pronto regresará a las telenovelas de la mano del producto Juan Osorio. Mientras eso llega, nos enteramos de su vida por medio de su canal de Youtube, en el que ha publicado videos cocinando con su suegra y también haciendo tutoriales de belleza. También está su cuenta de Instagram, en la que justamente acaba de publicar una foto que emocionó a todos. Resulta que la actriz mexicana publicó una imagen en la que aparece con un nuevo look, el cual nos recuerda a su personaje de Tania García en la recordada telenovela Dos mujeres, un camino. "Feliz lunes", escribió Gaytán en el pie de la foto en la que aparece con melena larga y lacia, look que la hace lucir superfresca y juvenil. Como era de esperarse, sus seguidores enloquecieron con la publicación y la llenaron de elogios. La imagen ya tiene más de 50,000 me gusta. Para mostrar su nuevo look, la actriz optó por llevar un look de jeans y blusa blanca con los hombros al descubierto. Biby Gaytan con cabello largo, biby gaytan con nuevo look Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan con cabello largo, biby gaytan con nuevo look Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan con cabello largo, biby gaytan con nuevo look Credit: Instagram/Biby Gaytán Tomando en cuenta que hace unas semanas la actriz llevaba su melena corta, podemos llegar a a la conclusión de que su nuevo look lo obtuvo gracias a extensiones de cabello. Eso sí, todavía no sabemos si se puso las extensiones por un nuevo proyecto o porque simplemente quería cambiar de look. La realidad es que, con cabello corto o largo, Gaytán siempre luce espectacular.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Biby Gaytán con nuevo look que la hace lucir como su personaje en Dos mujeres, un camino

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.