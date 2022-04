Biby Gaytán alborota las redes con unos shorts supersexy Con este look, la actriz mexicana parece toda una adolescente. ¡Wow! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace ya un buen rato que Biby Gaytán se retiró de las telenovelas y aún así, sigue siendo una de las protagonistas favoritas de la pantalla chica. Cualquier cosa que tenga que ver con su vida personal o profesional despierta mucho interés entre sus fieles fanáticos. Sus videos de cocina, al igual que sus cambios de look, también despiertan mucho interés. Por eso su más reciente cambio de look causó sensación. Eso sí, esta vez sí que la actriz mexicana alborotó las redes y de qué manera. Y es que mientras empieza su nuevo proyecto, uno que realizará de la mano del productor Juan Osorio, Gaytán mantiene entretenidos a sus seguidores publicando fotos de su vida en familia, al igual que de sus looks. Eso sí, su más reciente publicación dejó a más de un boquiabierto. Y es que resulta que la actriz posó con un pantalón de mezclilla supercorto, que combinó con un top estampado de manga larga y la espalda al descubierto. Complementó su look con dos trenzas y un pañuelo en la cabeza. "La verdad, la verdad, a mi me encanta el calor. No cabe duda de que soy de la costa", escribió Gaytán junto al set de fotos que publicó en su cuenta de Instagram y en los que aparece en montada en el triciclo de un vendedor de cocos. "Y a ustedes, ¿qué les gusta más, el calor o el frío?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Biby Gaytan en pantalon corto Credit: Instagram/Biby Gaytán Biby Gaytan en pantalon corto Credit: Instagram/Biby Gaytán Además de hacerla lucir como toda una adolescente, este look dejaba ver su esbelta figura y sobre todo, sus tonificadas piernas. Al parecer los años no pasan para la querida actriz mexicana y si no lo crees, solo tienes que ver detenidamente las fotos, y en especial, el video en que cualquiera la puede confundir con una de sus hijas. ¡Wow!

